خاصية instagram notes الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن الميزة الجديدة

خاصية instagram notes الجديدة، لكل عشاق الانستجرام والذي يبحث عن كل ما هو جديد فالتطبيق حيث حرصت شركة انستجرام على تحديث التطبيق لكي تستطيع تنزيل القصص والملصقات التي ترغب فيها بشكل احترافي، علاوة على ذلك هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المنافسة لسناب شات ولكنه اجتاز عليه وحقق ملايين التحميلات، بالإضافة إلى هذا التطبيق من التطبيقات المجانية التي يتم تنزيلها على كافة أنظمة الأندرويد والآيفون وكل ذلك بدون دفع أي رسوم، تستطيع من خلاله التواصل مع الأصدقاء من مختلف البلاد بكل سهولة ويسر فقد أتاح لك إمكانيات رائعة في إصداره الأخير وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

خاصية instagram notes الجديدة

حرصت شركة انستجرام على تطوير التطبيق للتمتع بكل ما هو جديد وذلك من خلال الآتي:

أصبح من السهل تحميل القصة التي ترغب فيها لكي تشاركها مع الأصدقاء ويبدوا إعجابهم بها وتحقيق أعلى مشاهدها ليها وهذا غير متوفر في سناب شات.

علاوة على ذلك لا يظهر الإطار المتواجد حول الصورة في انستجرام كالذي يظهر عند تحميل صورة في سناب شات.

تستطيع وضع القصة بكل سهولة من خلال الضغط على الأيقونة المتوفرة على الشاشة الرئيسية الخاصة بالتطبيق.

كما يمكنك تحميل القصة من خلال الدخول على علامة الكاميرا وتقوم بالضغط عليها لاختيار الصورة التي تود إظهارها للأصدقاء بمؤثرات رائعة.

تستطيع التمتع بالدخول على الوسائط وتحميل الفيديو الذي تود اطلاع الأصدقاء عليه كما يسمح لك بجعله صورة متحركة لمشاركتها مع الأصدقاء.

كيفية إضافة ملصقات على انستجرام

أتاح لك تطبيق انستجرام إمكانيات جديدة ومنها إضافة ملصقات وذلك من خلال الآتي:

تستطيع وبكل سهولة إضافة ملصقات على الصور وكذلك الفيديوهات لاطلاع الأصدقاء عليها.

تقوم بالتقاط الصورة أو الفيديو بمؤثرات عالية الجودة وتقوم بالضغط على الوجه المبتسم بجانب الصفحة واختيار كافة الملصقات التي ترغب فيها فيوفر لك مجموعة كبيرة من الملصقات التي تستطيع إضافتها على الصور والفيديوهات.

كما يسمح لك التطبيق بالتحكم بحجم الملصق من خلال تكبيرة أو تصغيره بواسطة أصبعك سواء للسحب للتكبير أو من خلال سحبه للتصغير.

تستطيع وبكل سهولة إضافة هاشتاج على هذا التطبيق للتمتع مع الأصدقاء بكل ما هو جديد سواء من خلال كتابة ما ترغب فيه بنمط وبألوان مختلفة أو من خلال إضافة ملصقات عليها.

في الختام فقد تعرفنا على ماهي خاصية instagram notes الجديدة، كما تعرفنا على كيفية وضع القصة وكذلك كيف تقوم باستخدام الملصقات والهاشتاج الذي تقوم بإضافتهم على صفحتك لكي يستمتع الأصدقاء بالاطلاع عليهم.