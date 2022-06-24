الوحش المنتظر.. ايفون 14 iphone 14 pro max الجديد موعد اطلاقه في السعودية وما هي مواصفاته واسعاره

الوحش المنتظر.. ايفون 14 iphone 14 pro max الجديد نقدم اليوم لكم أبرز أسعار ومواصفات ايفون 14 pro max في جميع الأسواق الموجودة داخل دول الوطن العربي وعلى رأسهم سوق المملكة العربية السعودية للهواتف الذكية، فهواتف شركة أبل الأميركية هي الهواتف الأكثر استخدامًا حول العالم لما فيها من مميزات تتفوق من خلالها على جميع الهواتف في جميع شركات العالم، وكان هاتف أيفون 14 هو آخر الهواتف المقدمة من شركة أبل وسنقدم لكم شرحًا تفصيليًا لكل ما يخص الهاتف.

مواصفات ايفون 14 pro max

بالنسبة إلى شاشة هاتف أيفون 14 برو ماكس فهي مصنوعة من زجاج السيراميك ومقاسها يبلغ 6.1 إنش.

فهي مصنوعة من زجاج السيراميك ومقاسها يبلغ 6.1 إنش. عرض الهاتف يبلغ حوالي 78.1 مللي متر وطوله حوالي 1600 مللي متر ووزن 232 جرام بينما سمكه 7.65 مللي متر.

من أبرز مميزات الهاتف هو وجود خاصية دوبلي فيجن وكذلك خاصية إتش دي آر التي تتوفر في أكثر من هاتف من هواتف الأيفون المقدمة من أبل.

تعمل الشاشة باللمس وتعمل بخاصية سوبر رتينا والهاتف مصنوع من مواد مقاومة للغبار وبه خاصية الدفع الإلكتروني بأي طريقة من الطرق.

يحتوي الهاتف على معالج ثماني النوه ويعمل بنظام التشغيل آي أو إس 16 وسعة بطاريته تبلغ حوالي 5 آلاف أمبير.

يمكن للبطارية الشحن لاسلكيًا وكاميرا الهاتف دقتها تبلغ حوالي 48 ميجا بيكسل وخاصية التثبيت البصري.

كما أنه مزود بكاميرا أخرى دقتها تبلغ 16 ميجا بيكسل وكاميرا ثالثة ورابعة يعملان بالتصوير الواسع والعزل والبورتريه.

يوتوفر من الهاتف ألوان الفضي والأسود والأبيض والخوخي ومن المتوقع صدور ألوان أخرى قريبًا.

موعد إطلاق هاتف أيفون 14 برو ماكس

في عادة شركة أبل الأميركية أنه تقوم بإصدار هواتفها في منتصف شهر سبتمبر من كل عام أو من كل إصدار جديد لهواتفها وأجهزتها، ووفقًا لبعض التسريبات فإنه سيتم إصداره بشكل رسمي في سبتمبر ولكن لم يتم تحديد يوم الإصدار حتى الآن.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في السوق العربية

سعر بيع هاتف أيفون 14 برو ماكس في سوق السعودية يبدأ من 5200 ريال سعودي بينما في الإمارات بسعر 4800 درهم إماراتي، أما في جمهورية مصر العربية فسعره يبدأ من 25 ألف ريال سعودي وفي قطر سعره 5 آلاف ريال سعودي.