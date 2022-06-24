طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 WhatsApp gold على الهاتف المحمول وما هي مميزاته عن الواتساب الاخضر

يعد تطبيق واتس اب الذهبي هو أسرع وسائل المراسلة بين المستخدمين، حيث يمكن المستخدمين من كتابة الرسائل النصية كما يمكن من خلاله مشاركة الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية وبسبب ما ينتفع به واتساب اب الجولد هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 WhatsApp gold على الهاتف المحمول وما هي مميزاته عن الواتساب الأخضر إلى غير ذلك من الأسئلة التي سوف نجيب عنها بالتفصيل من خلال موقعنا .. تابعونا.

مميزات وعيوب تحميل واتس اب الذهبي للايفون والاندرويد اصدار 2022

يمكننا توضيح أشهر المميزات والعيوب التي تم تواجدها في تطبيق واتساب الذهبي بإصداره الجديد من خلال الآتي:

يمكن للمستخدم أن يخفي تعليمات جاري الكتابة.

يمكن للمستخدم أن يخفي اتصاله عند استخدام التطبيق.

يمكن للمستخدم أن يخفي آخر موعد ظهور للمستخدم للآخرين.

يمكن للمستخدم أن يخفي في واتس اب الذهبي مشاهدة الحالة.

يمكن إخفاء علامة الصح لقراءة الرسالة.

يمكن للمستخدم إخفاء نشط الان أو متصل.

يمكن للمستخدم اخفاء علامة الصحين لاستلام الرسالة.

تحديث واتساب الذهبي آخر إصدار 2022

يمكنك تحميل واتساب الذهبي من خلال ميدا فاير والذي يتميز بلونه الأزرق.

حيث يتميز بهذا اللون عن باقي إصدارات واتساب الذهبي.

علما بأن هذه النسخة تتميز بأنها على قدر عالي من الكفاءة.

حيث أن تمنح المستخدم خاصية التراسل الفوري عن طريق استخدام تطبيق واتس اب.

تطبيق واتس اب بلس الذهبي أعلى جودة من واتس اب الأخضر

وذلك لأن تطبيق واتس اب الذهبي يتمتع بالعديد من المزايا والخصائص التي لم تتوافر في تطبيق واتس اب الأخضر والتي منها: