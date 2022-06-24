نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن لعبة بيس 2022 للجوال وطريقة التحميل الخاصة بلعبة efootball pes النسخة الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد قرار تأجيل إطلاق نسخة لعبة بيس 2022 من قبل شركة كانومي وهي الشركة المسؤولة عن إطلاق اللعبة قد فاجأت محبي ومنتظري اللعبة منذ أيام قليلة عند صدور لعبة بيس 2022 أخيرًا على جميع منصات التشغيل حتى الهواتف سواء كانت أندرويد أو آيفون والسر في شهرة تلك اللعبة أنها تجعل اللاعب يخوض مغامرة مشوقة أثناء اللعب في وسط الملعب بين اللاعبين الآخرين بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الموجودة بها التي لن تصدقها إلا بعد أن تقوم بتجربة اللعب بنفسك إليكم طريقة تحميل لعبة بيس فيما يلي.

إطلاق لعبة بيس 2022 على الجوال

بعدما كان من المقرر أن يتم إطلاق لعبة بيس 2022 -والتي تغير اسمها إلى أي فوتبول من العام السابقة- إلى شهر أبريل السابق على جميع منصات التشغيل لم تقم الشركة بتوفير النسخة الخاصة بالجوال مما جعل اللاعبين والمتابعين في حيرة شديدة من ذلك خاصةً بعد الاستعداد الكبير لاستخدام اللعبة على الجوال.

ولكن أوضحت الشركة أن التأخير السابق كان بسبب رغبة الشركة في تطوير اللعبة والاهتمام بها وحل كافة المشاكل والثغرات التي قد تقابل اللاعبين أثناء اللعب وحتى لا تصدر أي شكوى من نسخة بيس 2022 على الجوال، ولكن الآن أصبحت اللعبة متاحة على المتجر لجميع أنواع الهواتف الذكية وكذلك كافة منصات تشغيل الألعاب الأخرى، وتظهر الشعبية الكبيرة للعبة من خلال عدد عمليات التنزيل في اليوم الأول للإعلان عن نسخة اللعبة للجوال.

فعلى الرغم من كون اللعبة متاحة على عدة منصات أخرى إلا أن اللعب من خلال الجوال هو الأفضل لفئة كبيرة من اللاعبين فمن ناحية يمكن اللعب في الوقت والمكان المرغوب به ومن ناحية أخرى يسهل التحكم في اللعبة إذا كان اللعب من خلال الهاتف لهذا انتظر محبي لعبة أي فوتبول 2022 الإعلان عن الإصدار المخصص للهواتف الذكية أولًا.

تحميل لعبة بيس 2022 للجوال

التحميل على الجوال ليس بالأمر الصعب إذ إنالمتجر الموجود على الهاتف يسهل من الوصول إلى أي لعبة خاصةً الألعاب الحديثة كما يلي: