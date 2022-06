نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Efootball pes 22 ي فوتبول بيس 22 للايفون والاندرويد تعليق عربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة “Efootball pes 22” إي فوتبول بيس 22 هي لعبة فيديو جيم عبر الإنترنت، وقد ألقت اهتمام كبير من قبل المراهقين والشباب، واللعبة من تطوير كونامي اليابانية التي أعلنت عنها في عام 1998 للمرة الأولي وتوالت بعدها العديد من الإصدارت الخاصة باللعبة حتي يومنا هذا وانتشرت كثيرة في الآونة الأخيرة لما تطرحه من مميزات جديدة في عالم كرة قدم الإنترنت، لذلك فقد أصبحت إي فوتبول 22 الأكثر بحثا في شريط البحث في جوجل لمعرفة طرق لعبها وكيفية تحميل Efootball pes 22 واستخدامها، لذلك نحن سنوفر عليك جميع المعلومات البحثية لديك في مقالنا التالي كل ما عليك هو متابعتنا لكي تحصل على كافة المعلومات اللازمة من خلالنا.

طريقة التنزيل Efootball pes 22

لكي تستطيع تثبيت اللعبة على جهازك الأندرويد أو على الآيفون عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل على play Stor أو مدير التطبيقات.

أكتب اسم اللعبة في مكان البحث المخصص.

اضغط عليها حينما تظهر إليك بعد البحث.

قم بالضغط على كلمة install أو تثبيت.

ويتطلب تثبيتها وجود مساحة كافية حوالي 96M، مع وجود مساحة 1.9 جيجا لأن الإصدار الجديد من اللعبة يبلغ 5.5.0.

أضغط على كلمة open أو فتح، سيتم طلب بعض البيانات من اللعبة لكي يتم تسجيل الدخول قم بملء البيانات.

مميزات تحديث لعبة Efootball pes 22

ما يجعلك ترغب بلعب وتثبيت هذه اللعبة مميزاتها المتنوعة والتي لا تتواجد في تطبيقات ألعاب كرة القدم الأخرى، وقد جاء في شكلها المعدل بعض المميزات الجديدة، مثل:

أصبح لديك الاختيار اللعب بالفريق الوطني ضمن الاختيارات الأخرى.

لقد حدثت بشكل يمكن وضع لاعبين جدد داخل الفريق الخاص بك.

تم تحديث شكل الرسوم المتحركة بداخلها لتظهر أكثر واقعية.

يمكنك تحديد شعارات خاصة بفريقك، وعمل تصميم خاص بك ولاعبيه فريقك.

تم تطوير إعدادات اللعبة لتناسب الجميع والقضاء على المشكلات السابقة بها.

كيفية إصلاح مشكلة الأكواد في اللعبة

قد تواجه أثناء استخدام اللعبة ظهور بعض الأكواد التي تدل على بعض المشكلات مثل:

كود “C_ETRH_0012_JRMR_0010” وظهور الرسالة “This action not be complete due to an error” ولكي يتم اصلاحة أتبع الخطوات التالية:

1- غلق اللعبة.

2- إعدادات ثم التطبيقات.

3- أضغط على اسم اللعبة.

4- اضغط على “Clear Date”.

5- ثم الضغط على “Clear Cache”.

6- ثم عدل الوقت والتاريخ إلى التلقائي.

7- افتح اللعبة ستجد أنه تم الإصلاح.

كود “C_NAJM_0030_CQNB_0005” وظهور الرسالة “unable to login” للإصلاح اتبع التالي:

1- بعد فتح اللعبة، اضغط على الزر على اليمين من الأسفل.

2- اختر “Data Transfer”.

3- ادخل على الحساب في اللعبة مرة أخرى.

4- اضغط على “Konami ID”.

5- أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور المرتبطين باللعبة.

6- ادخل على اللعبة ستجد أن المشكلة اختفت.

هل لعبه بيس 22 لعبة مجانية ؟

نعم هي لعبة مجانية لأجهزة الكمبيوتر والموبيلات الاندرويد والآيفون.

هل يمكنني تحديث بيس 21 ل بيس 22 ؟

في الوقت الحالي هذه الخدمة غير متاحة.

ما هو Master League في لعبة بيس ؟

هو وضع مهني موجود حتى يسمح لك اختيار لاعبين ومدربين أسطوريين مثل دييجو مارادونا.

المقتطف

لعبة “Efootball pes 22” هي الشكل المعدل للعبة كرة القدم السابقة من “Football pes 21” وقد ظهرت في البداية منذ عام 2014 وتم تطويرها حتى عامنا هذا، كان يطلق عليها باليابانية لأنها كانت اللغة الأساسية في اللعبة بجانب اللغة الفرنسية، وقد قامت بصنع هذا المحتوي شركة “كونامي” اليابانية، وتم تطويرها وتطوير اللغات الموجودة بها على مدار السنوات السابقة.

الخلاصة

لقد حصلت على المعلومات الكافية لكي تتعامل مع لعبة Efootball pes 22 ويمكنك الآن اللعب كيفما تشاء دون الوقوع في أي أخطاء، استمتع بكل ما هو جديد باللعبة.