نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شحن كوينزات إي فوتبول 2022 مجانا وهدايا إي فوتبول 2022 موبايل أحداث الخميس 23 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينزات إي فوتبول 2022 مجانا ، عاجل ورسميا الآن وبعد تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني. الخميس الماضي 16 يونيو 2022 والذي أطلقت فيه كونامي إشعارا عن كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. والذي تم تطبيقه اليوم بعد تحديث صباح اليوم الخميس الثالث والعشرون من يونيو الجاري. حيث تم إطلاق الأحداث الأسبوعية بتحديث حجمه 5 ميجا فقط. ويحمل الكثير من الهدايا اليومية. وكذلك هدايا إي فوتبول 2022 موبايل الأسبوعية. واليوم عزيزي المستخدم محب الساحرة المستديرة حول العالم سوف نستعرض لك كيف تحصل على كوينز بيس 2022 مجانا. وهدايا التحديث الأسبوعي الذي تم نزوله اليوم. كل ذلك عبر الأسطر القادمة ويرجى قراءة السطور التالية جيدا للحصول على الكوينزات والهدايا المجانية.

شحن كوينزات إي فوتبول 2022 مجانا

هناك طريقتين فقط لكيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. الطريقة الأولى تم تفعيلها رسميا اليوم بعد التحديث مباشرة والأخرى سوف نتحدث عنها الفقرة القادمة.

أولا يجب فتح اللعبة وبعد فتحها سوف تظهر رسالة تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني .

. يجب النقر على استمرار تنزيل التحديث الأسبوعي للعبة وحجمه 5 ميجا فقط.

بعد ثوان سيتم تنزيل التحديث ويجب فتح اللعبة مباشرة سوف تظهر رسالة بها كوينزات مجانية وقيمتها 30 كوينز لليوم الأول و 20 كوينز لليوم الثاني. و10 كوينز من اليوم الثالث حتى اليوم السابع وهو اليوم الذي يتم فيه التحديث الأسبوعي المقبل.

وبذلك تكون هذه الطريقة يمكن الحصول من خلالها على شحن كوينز efootball 2022 مجانا بعدد 100 كوينز أسبوعيا. كذلك من الممكن أن تصل إلى 300 كوينز أسبوعيا.

الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا بالطريقة الثانية

سوف يتم إطلاق أحداث أخرى ليتم شحن كوينزات إي فوتبول 2022 مجانا وذلك عبر الأحداث الأسبوعية في اللعبة وهي منافسات match pass. والتي سيتم إطلاقها مستقبلا وتحديدا بعد شهر ونصف من الآن. وننصحك عزيزي المستخدم بعد استخدام برامج التي تعطيك كوينزات للعبة مقابل مشاهدة الإعلانات أو تنزيل التطبيقات الوهمية وذلك لعدم أختراق هاتفك.

هدايا إي فوتبول 2022 موبايل الأسبوعية

انطلق تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني ويحمل الكثير من الأحداث ومنها كالتالي.

شحن كوينز efootball 2022 مجانا أسبوعيا بعدد 100 كوينز.

أسبوعيا بعدد 100 كوينز. كذلك إطلاق بكج تشيلسي الخرافي والمنتظر من النسخة السابقة 2021 والذي يجمع بين المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا والحارس الأسطوري بيتر تشيك. ويمكن شراؤهم بعدد 100 كوينز.

كذلك من ضمن هدايا إي فوتبول 2022 موبايل فتحة مجانية من بكج بايرن ميونخ والذي يضم الكثير من اللاعبين. بشرط لعب مباراة مع بايرن ميونخ ويتم الفوز بها للحصول على هذه الفتحة المجانية.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية شحن كوينزات إي فوتبول 2022 مجانا كما أستعرضنا لك أيضا هدايا إي فوتبول 2022 موبايل في الاحداث الأسبوعية التي تم إطلاقها اليوم. نتمنى لكم منافسات ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.