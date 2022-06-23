شركة أوبو تعلن عن مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد وسعره للفئة المتوسطة

تقوم شركة أوبو بتنزيل بعض من الهواتف الحديثة التي يمكنك شراؤها ويعتبر المفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص المقبلين على شراء الهواتف ويتساءل الجميع عن مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد، فقد يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات وقد تم نزوله في في تاريخ 22 يونيو في عام 2022 م.

مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد

سنتحدث في ذلك التقرير عن مزايا الهاتف، حيث يعتبر من أفضل الهواتف التي تنافس سامسونج وغيرها كما أنه يوجد به الكثير من المميزات المختلفة كما يوجد العديد من المميزات التي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

نوع الشاشة يعتبر من أكثر الأشياء التي يهتم بها العديد من الأشخاص فالشاشة الخاصة بهذا الهاتف هي IPS LCD ويعتبر حجم الشاشة هي 6.56 دقة الهاتف حوالي 2400 X 1080 ويبلغ معدل التحديث لهذا الموبايل حوالي 60 هرتز في الثانية. كما يتميز هذا الجهاز بنقطة في منتصف الجهاز تم تخصيصها لكاميرا السيلفي ويعتبر من الشيء السهل التي يمكنك التقاط أفضل الصور من خلاله. كما أن شبكة الهاتف الخاصة بهذا الجهاز حوالي 4G، ويبلغ سعرة حوالي 2900 جنية، وتم تصميم هذا الهاتف من خلال شركة ميدياتك وتعمل على دعم معظم الشبكات. يتميز الهاتف بذاكرة عاليه جداً ويعتبر هذا الأمر التي يبحث عنه العديد وهي الذاكرة الكبيرة. كما أن المساحة الداخلية للهاتف حوالي 64 جيجا بايت، وذاكرة الوصول العشوائي حوالي 4 جيجا بايت. كما أن الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف كاميرا مميزة للغاية فدقتها تبلغ حوالي 13 ميجا بيكسل، بينما دقة الفيديوهات الخاصة بهذا الجهاز يبلغ حوالي 1080 بيكسل.

عيوب هاتف Oppo A57 الجديد

بعد التعرف على مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد وسعره التي يعتبر من الأسعار المناسبة للعديد من الأشخاص يوجد العديد من العيوب التي يمكن التعرف عليها وسنتعرف على هذه العيوب وهي: