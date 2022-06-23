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عمر شويل - جدة انترنت مجاني لجميع الشبكات بطريقة شرعية وبدون شحن بيانات الهاتف، تطرقنا خلال تقريرنا الأسبوع الماضي إلى الحديث عن كيفية الحصول على إنترنت مجاني للهاتف 2022 بطرق آمنة وغير معروفة لدى الكثير من الناس، واليوم نستكمل معكم أعزائي متابعي موقع ثقفني طرق جلب نت مجاني للجوال والحصول على اتصال واي فاي بدون شحن، حيث نقدم لكم طريقتين جديدتين للحصول على اتصال إنترنت مجاني بدون شحن. فقط نذكركم أن تلك الطرق لا تعتمد بأي شكل من الأشكال على اختراق شبكات الانترنت، ولكنها عبارة عن هوت سبوت ضخم يمنحك انترنت مجاني وآمن تماماً على جوالك.

انترنت مجاني لجميع الشبكات بدون شحن

الطريقة الأولى التي سوف نقدمها لكم اليوم حتى نستطيع الاستفادة من نقاط الاتصال المجانية ستكون من خلال تطبيق WIFI Gratis، وهو تطبيق يمنحك خريطة تفاعلية دون الحاجة إلى ميجا بايت خارجية؛ لذا فهو مهم للغاية إذا لم يكن لديك إمكانية الإتصال على الإنترنت (في حالة السفر خارج البلد على سبيل المثال)، ويوفر عليك ما تضطر إلى دفعه واستهلاكه من ميجا بايتس عند الإتصال عن طريق الإنترنت.

أما أكثر فوائد هذا التطبيق هو إمكانية الدخول مجاناً بطريقة شرعية إلى شبكة من أكثر من 60 مليون نقطة للإتصال، حيث تنتشر نقاط الاتصال حول العالم وتمنحك اتصال انترنت مجاني من خلال تطبيق WIFI Gratis. وبالإضافة إلى ذلك يمنحك التطبيق ميزة أخرى هامة للغاية وهي إمكانية الحصول على تقييم المستخدمين مسبقاً لتلك الشبكات، وبالتالي تستطيع إختيار شبكة واي فاي ذات جودة عالية للاتصال بها من خلال هاتفك.

واي فاي مجاني بطريقة شرعية

الطريقة الثانية للحصول على نت مجاني للهاتف 2022 بشكل شرعي ستكون من خلال PROYECTO FON، ظهر هذا التطبيق في عام 2005 ولديه كثير من المستخدمين. تعتمد فكرة عمل التطبيق على بعض المستخدمين لمنح إمكانية الإتصال عبر الإنترنت على شبكاتهم الخاصة بشكل مجاني، حيث يستفيد منها الاشخاص الآخرين ويسترجع مالك الشبكة تكاليف الإستخدام الخاص لهؤلاء المستخدمين من خلال شركة فونيرا . وبفضل هذه الطريقة أصبح هناك ثلاث أنواع من العملاء حول العالم أولاً من عليهم الدفع مقابل الخدمة، ثانياً من يقدمون الخدمة مقابل إستخدام شخص واحد بشكل مجاني، وأخيراً من يحصلون على 50% من الفائدة التي يمنحها الإتصال عبر الانترنت.