نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor X9 5G هاتف اقتصادي مميز من هونر | أهم المميزات والسعر في المقال التالي

Honor X9 5G أصدر آخر وجديد مع مواصفات أعلي ينضم إلي مجموعة هواتف شركة هونر الذكية. حيث مؤخراً أعلنت الشركة عن إطلاق أحدث هواتفها ضمن عائلة الـX وكان هاتف Honor X9. إلا أنها قد أطلقت الهاتف بإصدارين الأول يأتي مع معالج Snapdragon 680 4G والذي يتوفر مع دعم شبكات الجيل الرابع فقط. وها هي ذا تقدم الإصدار الجديد والذي يأتي مع بعض الاختلافات عن الإصدار السابق كما في المعالج والكاميرات. فيأتي الهاتف مع معالج أقوي وهو Snapdragon 695 وسعة تخزين أعلي حتي 256 جيجا. فيما عدا ذلك يتشابه كلا الهاتفين في أغلب المواصفات كالشاشة والبطارية وكذلك سرعة الشحن. كما يأتي الهاتف ليقدم صفقة مميزة بمجموعة من المميزات والمواصفات الداخلية الممتازة مقابل سعر منافس. لتثبت الشركة مكانتها في أسواق الهواتف الذكية حول العالم بأجهزتها المميزة مثل : Honor magic 4 pro الجديد و عائلة Honor 70 بجميع اجهزتها وباقي هواتف الشركة من مختلف الفئات السعرية. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Honor X9 5G الجديد. مواصفات هاتف Honor X9 5G : ‌الهاتف متوفر مع وزن يقدر بحوالي 189 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

كما يتوفر الهاتف مع دعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يتوفر الهاتف مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف ؤ وذلك لعدم توافر المدخل الخاص بكارت الميموري.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.81 إنش من نوع IPS LCD ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2388 بكسل مع معدل كثافة 385 بكسل لكل إنش.‌

، تتوفر بجودة مع دقة بكسلات 1080×2388 بكسل مع معدل كثافة 385 بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي توفر استغلال أفضل لمساحة الشاشة وتوفير تجربة مميزة في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

الشاشة كذلك تأتي مع دعم معدل التحديث 120 هيرتز ، لتوفير سرعة وسلاسة أكثر في الحركة والتنقل علي الشاشة. أداء الهاتف : ‌كذلك الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من هونر Magic UI 4.2.‌

، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من هونر أما عن المعالج فالهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 695 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A78 ، تتوفر بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية أخري تعمل بتردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع Cortex-A55.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU يتوفر من نوع Adreno 619 ، ويأتي من شركة Qualcomm المعروفة.‌

، ويأتي من شركة المعروفة.‌ الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من المساحة التخزينية المتوفرة وتأتي كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Honor X9 5G : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، مع دعم التصوير بدقة 1080 بكسل.‌

كما يتوفر الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الماكرو Macro Camera بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌ وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama ، مع وجود فلاش ليد داخل دائرة الكاميرات.‌

وتصوير ، مع وجود فلاش ليد داخل دائرة الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر هاتف Honor X9 5G مع سماعات خارجية أحادية وليست ستيريو ، إلا أنها توفر تجربة صوتية جيدة.‌

مع سماعات خارجية أحادية وليست ستيريو ، إلا أنها توفر تجربة صوتية جيدة.‌ لكن لا يأتي الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي ، لذا لا يمكن تركيب سماعات الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة في جانب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التسارع ، البوصلة ، والتقارب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4800 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات.‌

كذلك مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية On-The-Go أو المعروفة بالـOTG.‌

أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان الخاصة وهم كالآتي : الأزرق ، الأسود ، والفضي أيضاً. سعر هاتف Honor X9 5G : ‌266 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5610 جنية مصري.

‌320 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 6120 جنية مصري. عمر شويل - جدة Honor X9 5G هاتف اقتصادي مميز من هونر | أهم المميزات والسعر - ثقفني

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