كيف أعرف مكان شخص من رقم هاتفه المحمول فقط؟!.. طريقة سهلة جداً باستخدام هذا التطبيق !!

يمكن القيام بكل ذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

في التطبيق الذي سنرصده في المقال التالي بالإمكان تتبع مكان الشخص من خلال رقم هاتفه لمتابعة خط سير احبائنا وتتوافر العديد من التطبيقات التي تدعم تلك الميزة و سنتعرف على أفضل الطرق لتحديد مكان الهاتف باستخدام الرقم بداخله.

كيف اعرف مكان شخص من رقم هاتفه؟

تتوافر العديد من التطبيقات والبرامج المتاح تنزيلها على الهواتف المحمولة من أجل تحديد موقع الأشخاص باستخدام رقم الهاتف أو تحديد مكان الهاتف اذا فقدته في مكان ما أو تحديد مكان السارق، إذا تعرض الهاتف للسرقة في حالة عدم غلقه واتصالك بالانترنت وهناك شرطان أساسيان لعمل البرنامج بكفاءة وهما :-

- اتصال كلا الهاتفين بالانترنت.

- فتح كلا الهاتفين ميزة الجي بي اس او تحديد الموقع.

افضل برنامج لتحديد الموقع باستخدام رقم الهاتف

افضل البرامج التي تعمل بدقة لتحديد موقع شخص ما باستخدام رقم الهاتف هو برنامج mobile number locator وهو برنامج متاح على جوجل بلاي مجاناً ويعطي نتائج مرضية للغاية، وطريقة عمل البرنامج هو تنزيله على هاتفك الشخصي وهاتف الشخص الذي تريد تتبع حركة سيرة واتباع الخطوات التي يطلبها التطبيق لتفعيل البرنامج على الهاتفين والاتصال بالانترنت من كلا الهاتفين وفتح ميزة تحديد الموقع وبالتالي تضمن الوصول لمكان الهاتف الآخر في أي وقت.