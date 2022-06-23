متى موعد إطلاق هاتف ايفون 14 iphone 14 pro max الجديد في السعودية مميزات رائعه

هاتف ايفون 14 iphone 14 pro max الجديد نقدم لكم أبرز المعلومات بشأن موعد إطلاق هاتف ايفون 14 داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، حيث أن هناك الملايين من المواطنين الذين يستهوون هواتف الآيفون ويعشقونها ولا يستخدموا أي هواتف أخرى، وتعد شركة أبل الأميركية هي من أشهر الشركات حول العالم في إصدار الهواتف المحمولة الذكية واللاب توب والأيباد وحددت الشركة الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الجديد والأسعار التي تم تقديمه بها في كل الأسواق العالمية والمحلية.

موعد إطلاق هاتف ايفون 14 في السعودية

لم تقم شركة أبل الأميركية بتحديد ميعاد رسمي حتى الآن عن موعد إطلاق هاتف الأيفون 14 ولكن بحسب بعض التسريبات من داخل الشركة بأنه من المتوقع أن يتم الكشف رسميًا عن الهاتف في منتصف شهر سبتمبر القادم لعامنا الجاري 2022م، وهذا كان نفس التوقيت من العام الماضي التي تم الكشف فيه عن الإصدار الأخير التي قامت أبل بإصداره.

مواصفات هاتف أيفون 14 الجديد

يعمل الهاتف بشبكات الجيل الرابع والخامس.

حجم ذاكرة الرامات تبلغ 6 جيجا بايت.

سعة بطارية الهاتف تبلغ 3.687 مللي أمبير لكل ساعة.

يعمل الهاتف بنظام أي أو إس V15.

بالنسبة إلى حجم الذاكرة الداخلية فهناك بحجم 128 و256 و512 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على كاميرات خلفية تعمل بدقة 13 ميجا بيكسل وتحتوي على فتحة بعدسة 1.6 و204 أمبير.

مزودة بخاصية البلوتوث والواي فاي دقة شاشة الهاتف تعمل بدقة 1284 في 2778 بيكسل.

بينما يتميز بوجود شاشة QHD شاشة ملونة OLED وتبلغ كثافتها حوالي 460 بيكسل لكل بوصة.

تم إصدار من الهاتف أربعة إصدارات حتى الآن بأربعة ألوان مختلفة وبإمكانيات تختلف من إصدار عن الآخر في بعض المواصفات.

ألوان هاتف أيفون 14 المتوفرة

يتوفر من الهاتف أربعة ألوان وهم (اللون الأسود – اللون الأخضر – اللون الأبيض – اللون الخوخي).

سعر أيفون 14 في السوق السعودي

من المتوقع أن يتم توفير هاتف أيفون 14 في سوق المملكة العربية السعودية بسعر يبأ من 3 آلاف و800 ريال سعودي ويصل إلى 4 آلاف ريال سعودي أي بسعر ألف إلى 1100 دولار أميركي.

سعر أيفون 14 في السوق المصري

وبالنسبة إلى سعر هاتف أيفون 14 في السوق المصرية فيتم توفيره بسعر يبدأ من 17 ألف إلى 18 ألف و500 جنيه مصري.