كيفية تشغيل رقمين واتساب على جهاز واحد للآيفون والأندرويد

يمكنك الآن تشغيل رقمين واتساب على جهاز واحد لهواتف الآيفون، حيث أنه يوجد العديد من الأسباب التي تجعل البعض يرغبون في تثبيت حسابين واتساب في جهاز واحد، ففي الفترة الأخيرة وجدنا الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون العديد من نسخ الواتساب في هاتف واحد، ولكن البعض لم يكن يعرف الطريق لفعل ذلك، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم.

تشغيل رقمين واتساب على جهاز واحد

لا يوجد أحد الآن لا يمتلك على هاتفه تطبيق WhatsApp سواء كان الهاتف اندرويد أو آيفون، وإذا كان هاتفك يحتوي على بطاقتي SIM، تستطيع تثبيت الواتساب على رقمين مختلفين في نفس الوقت على جهاز واحد، وحتى تتمكن من ذلك هناك بعض الطرق التي تساعدك على اتاحة ذلك الميزة وهم كالتالي:

برنامج تشغيل 2 واتساب في جهاز واحد للايفون

يتيح تطبيق Parallel Space بعمل نسخ من التطبيقات الهاتف واستنساخها مثل تطبيق الواتساب أو سناب شات والانستجرام وغيرها من التطبيقات، وذلك من خلال تشغيل 2 واتساب في جهاز واحد للأيفون بكل سهولة واستخدم الرقمين دون أدنى مشكلة، كما يُمكنكم اتباع الطريقة التالية:

تنزيل برنامج IPA على جهاز الكمبيوتر.

ثم تقوم بتنزيل Impactor.

بعد ذلك عليك بتوصيل هاتف الآيفون إلى الكمبيوتر الخاص بك.

فتح Cydia Impactor ويتم سحب البرنامج إلى الواجهة.

ثم يتم إدخال معرف Apple الخاص بالمستخد للطلب.

بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج يجب الانتقال إلى القائمة للتحكم في الجهاز والبحث عن الملف الشعرب آبل.

وأخيراً الضغط على الوثوق ويتم إعطائها الصلاحية.

تشغيل رقمين واتساب على جهاز واحد للأندرويد

إذا كان لديك هاتف Xiaomi عليك بالدخول على الإعدادات، ثم اختيار التطبيقات المزدوجة أو Dual app، ثم عمل نسخة احتياطية للبرنامج، أما إذا كان لديك هاتف سامسونج، عليك الدخول على الضبط ثم المميزات المتقدمة ثم Dual Messenger وعمل نسخة أخري للتطبيق، وبالنسبة لهواتف هواوي من خلال الدخول على خيار الإعدادات، ثم تحديد اختيار التوأم أو App Twin وسوف يتم نسخ التطبيقات.