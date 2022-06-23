انت الان تتابع خبر شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50i 5G.. بتصميم جذاب وسعر حكاية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “شاومي” الصينية النقاب عن إطلاق أحدث هواتفها فى الهند وهو Redmi K50i 5G، الشقيق التوأم لهاتف Note 11T Pro الذي أطلق في الشهر الماضي بالصين ، قررت شاومي إعادة تقديم نفس الهاتف في الهند ولكن بمسمى مختلف، بمعنى أن من سيشتري الهاتفين باسمهما من كلا الدولتين، لن يجد فارقاً بينهما.

Redmi K50i 5G

مواصفات هاتف شاومي Redmi K50i 5G الجديد

وأعلنت شركة “شاومي” إنها قد عززت إمكانيات هاتفها Redmi K50i 5G الجديد ، بمعالج من نوع 8100 chipset، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعتي 6 و 8 جيجابايت.

Redmi K50i 5G

بالاضافة الى ذلك فقد دعمت شركة “شاومي” أيقونتها الجديدة Redmi K50i 5G ، بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث 144 هيرتز. وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، بقوة شحن 67 وات، وكاميرا أساسية ثنائية بدقة 64 ميجابيكسل، و 2 ميجابيكسل للتقريب “ماكرو”، وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

Redmi K50i 5G

وقد نشر موقع “Gsmarena” فى آخر تقرير له ان مبيعات المنتج تجاوزت حاجز المليون في أقل من شهر بقليل بعد إعلانه، ويبدأ سعر Xaiomi Band 7 من حوالي 37 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 685 جنيها مصريا)، وهو متوفر حاليًا فقط في الصين ولم يتم إصداره للأسواق العالمية حتى الآن.