انت الان تتابع خبر احلى ميزة من سامسونج.. إمكانيات كاميرا هاتف Galaxy S23 الفلاجشيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم شركة “سامسونج” أن تقوم بتطوير للكاميرا الامامية “السيلفي” بسلسلة هواتف الفلاجشيب القادمة Galaxy S23، ولذلك حتى تستطيع الشركة منافسة هواوي وسوني فى إنتاج كاميرات لا مثيل لها .

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تعديلات مميزة على هواتف سامسونج Galaxy S23 الفلاجشيب

ووفقاً لما نشره موقع “gsmarena” المتخصص فى مجالات التقنية ، فإن هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 + سيقدمان كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، على عكس كاميرا السيلفي التي ظلت بدقة 10 ميجابكسل بداية من سلسلة Galaxy S10 في 2019 حتى Galaxy S22 في العام الجاري، لكن يبدو أنه ليس واضحا من سامسونج حتى الآن ما إذا كان سيتم وضع الكاميرا في ثقب، أو ستختفي الكاميرا أسفل الشاشة، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الكاميرات الأمامية ستضم مستشعر OIS أم لا.

ارشيفية

وفيما يتعلق بتصميم هاتف “سامسونج” Galaxy S23 فيتميز الهاتف الرائد الجديد بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدا بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز ما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي، يحتوي هاتف Galaxy S22 Ultra على كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، فربما تأتي كاميرا الهاتف الجديد Galaxy S23 Ultra بنفس دقة الطراز السابق.