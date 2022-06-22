انت الان تتابع خبر لو ريقك بينشق في الحر.. نصائح هامة عند شراء مبردات المياة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد فصل الصيف كل عام، إقبال كثيف على شراء مبردات المياة المنزلية، ويعتمد الكثير عليها بدلًا من الثلاجات، لصغر حجمها والترشيد في استهلاك الكهرباء.

وتختلف أسعار ومواصفات المبردات من نوع إلى آخر، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، نصائح للمواطنين قبل شراء المبردات.

نصائح عند شراء مبردات المياة

– يجب شراء المبردات المناسبة لاستهلاك المواطن، لأن المبردات ذات السعة الأكبر تستهلك كهرباء أكثر.

– يجب شراء المبردات ذات الكفاءة العالية، وأن يمتلك المبرد ميزة الحماية الذاتية عند الارتفاع المفاجئ للكهرباء.

– التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة للأطفال.

– وعند الاستخدام، يجب عدم تشغيل الجزء الخاص بالمياة الساخنة إلا عند الضرورة، بالإضافة إلى أنه يفضل عدم شراء مبردات تحتوي على ثلاجة.

أسعار مبردات المياة

تتراوح أسعار مبردات المياة ذات الكفاءة العالية، ما بين 1900 جنيه، حتى 2500 جنيه، كما تصل أسعار بعض المبردات إلى 6 آلاف جنيه.