انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Galaxy F13 .. حاجة ولا في الأحلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة سامسونج عن طرح هاتف Galaxy F13، ويكون بتصميم مشابه لهاتف Galaxy M13، ببطارية قوتها 6000 مللي أمبير، وتكون مميزات وسعر الهاتف على النحو التالي:

مميزات هاتف Galaxy F13:

شاشة الهاتف:

تكون من نوع LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تأتي الشاشة مع تصميم Infinity-V.

الكاميرا الأمامية:

تكون بدقة 8 ميجا بكسل.

معالج الهاتف:

يكون معالج من نوع Exynos 850، والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانو متر.

الذاكرة العشوائية والداخلية:

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت، ويحتوي الهاتف على خيارين من الذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، مع إمكانية وضع الذاكرة الخارجية microSD، بمساحة تصل إلى 1 تيرا بايت.

كاميرا الهاتف:

كاميرا خلفية ثلاثية ضمن جزيرة مستطيلة الشكل، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة واسعة الزاويا بدقة 5 ميجا بكسل، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل، وفلاش LED واحد.

بطارية الهاتف:

بسعة 6000 ملي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

سعر هاتف Galaxy F13:

يبدأ من 155 دولار أمريكي أي ما يعادل 2900 جنيه لنسخة بسعة 4 + 64 جيجا بايت