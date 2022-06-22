نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز efootball 2022 مجانا في الموسم الثاني لشراء ميسي ونيمار بعدد 2000 كوينز في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز efootball 2022 مجانا ، انتظروا محبي اللعبة تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني منذ اليوم الأول لنزول اللعبة. لكي يتم إصلاح العديد من المشاكل التي ظهرت في تشغيل المباريات وفي نظام اللعبة من الداخل. ومع نزول مميزات عديدة من الجرافيك ومنافسات اللعبة والهدايا. ظهرت هذه المشاكل وبالرغم من أرتفاع ردود الفعل الإيجابية عن التحديث هناك أيضا سلبيات. وذلك يجب التحدث عنها وكيفية حلها ومن ذمن هذه المشاكل كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا التي حتى الآن تحدثت عنها كونامي ولكن بدون نزول طريقة عملية للحصول على الكوينزات. واليوم سوف نتعرف سويا على طريقتين والرد على السؤال المتداول وهو كيف تحصل على كوينز بيس 2022 مجانا؟. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي السطور القليلة القادمة.

شحن كوينز efootball 2022 مجانا

شحن كوينز إي فوتبول 2022 مجانا هي من الأمور الصعب الحصول عليها. خاصا بعد تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني. وذلك أيضا بعد نزول بكجات أسطورية لميسي ونيمار واللاعبون المطورون بأعداد هائلة من الكوينزات والتي صعب الحصول عليها من خلال المنافسات في النسخة السابقة 2021. وهناك طريقتين ليتم الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا والأولى من خلال الخطوات الأتية.

أولا يجب تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني من خلال جوجل بلاي للاندرويد.

من خلال جوجل بلاي للاندرويد. ثانيا تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني لحفظ بياناتك وترتيبك في اللعبة.

ثالثا هناك هدايا يومية من شحن كوينز efootball 2022 مجانا تصل إلى 300 كوينز مجانية أسبوعيا. وعند فتح اللعبة يوميا يتم إضافة الكوينزات مباشرة إلى حسابك.

كيف تحصل على كوينز بيس 2022 مجانا

الطريقة الثانية ليتم شحن كوينز إي فوتبول 2022 مجانا وهي حتى الآن لم يتم تفعيلها وستكون مفعلة قريبا وذلك تقريبا بعد شهر ونصف من الآن. وهي عبارة أن منافسات شبيه لأحداث الماتش داي في النسخة السابقة 2021. وستكون تحت اسم match pass. حيث هناك منافسات عديدة يجب الفوز بها كما سيتم الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا من خلالها ولكن ليس متعارف حتى الآن ما هي أعدد الكوينز الذي يتحصل عليها المستخدم.

والآن عزيزي محب تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني. لقد تعرفنا سويا على طريقتين ليتم شحن كوينز efootball 2022 مجانا بشكل رسمي. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.