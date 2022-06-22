نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث Minecraft الإصدار 2022 على جهاز iPhone والكمبيوتر الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمتع العديد من الأشخاص بأكثر الألعاب الإلكترونية شيوعًا في العالم لأنها تجعلهم يشعرون بالسعادة والبركة والمتعة طوال الوقت. نتيجة لذلك، وتعتبر Minecraft واحدة من أفضل الألعاب على الإطلاق وقد تم إجراء الكثير من الأبحاث حول هذا الأمر في السنوات الأخيرة بسبب التحديثات العديدة التي تم إجراؤها مع القدرة على اللعب بمفردك أو مع الأصدقاء وتعد Minecraft واحدة من أفضل وأقوى الألعاب المتاحة في الوقت الحالي وإنها تحظى بشعبية كبيرة لدى كل من الأطفال والبالغين ويبحث الكثير من الناس في كيفية إنجاحها في اللعبة لتقوم ببناء المنازل وحمايتها من الوحوش الخطرة والتي جذبت ملايين المستخدمين إلى اللعبة، سنشرح اليوم كيفية تحديث Minecraft إلى الإصدار 2022.

طريقة لعب Minecraft على جهاز iPhone الخاص بك.

على أجهزة iPhone يتم تحديث لعبة Minecraft عن طريق فتح متجر تطبيقات الهاتف وكتابة اسمها في حقل البحث ثم تحديد الكلمات “تثبيت” أو “تحديث اللعبة”، يقوم هذا بتحديث اللعبة في غضون دقائق يمكنك اللعب هناك وقتما تشاء والاستفادة من جميع المغامرات من الممكن أيضًا لعب هذه اللعبة مع أصدقائك المقربين للاستفادة منها.

طريقة لعب Minecraft على الكمبيوتر

يبحث الملايين من المستخدمين حول العالم عن هذه اللعبة ويريدون الحصول على آخر تحديث حتى يتمكنوا من لعبها في أي وقت. سنوجهك عبر الخطوات اللازمة بما في ذلك ما يلي:

يجب عليك أولاً تشغيل المتصفح الافتراضي للكمبيوتر وكتابة اسم اللعبة في شريط البحث ثم الضغط على Enter، ستظهر أمامك بعد ذلك صفحة تحتوي على اللعبة. يجب النقر فوق “تحديث” أو “تثبيت” اللعبة، وإعطائها الوقت اللازم وبعد ذلك يمكنك تشغيلها في أي وقت.

متطلبات لعبة Minecraft الفريدة