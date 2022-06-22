نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor X9 4G هاتف اقتصادي جديد من شركة هونر | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Honor X9 4G إصدار جديد آخر ينضم إلي مجموعة الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة الخاصة بشركة هونر. حيث أعلنت الشركة حديثاً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـX الخاصة بها. فقدمت الشركة هاتف جديد وهو Honor X9 والذي يتوفر في نسختين أحدهما مع دعم شبكات الجيل الرابع. أما عن النسخة الأخري فتتوفر بدعم الشبكات حتي الجيل الخامس 5G. كما أن الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إصدار آخر لنفس السلسلة وهو Honor X8 والذي قدم مجموعة مميزة من المميزات. وعلي نفس الخطي تقدم لنا الشركة هذا الهاتف الجديد ليكون بمثابة استكمالاً للنجاح الذي حققته مسبقاً في أسواق الهواتف الذكية حول العالم. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Honor X9 4G الجديد. مواصفات هاتف Honor X9 4G : ‌أولاً : يأتي للهاتف مع وزن يقدر بحوالي 189 جراماً.‌

كما يتوفر بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Polycarbonate ، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف بتركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كما لم يتوفر الهاتف بدعم رسمي لمقاومة الغبار أو الماء بشهادة الـIP.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.81 إنش من نوع IPS LCD ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2388 بكسل.‌

، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2388 بكسل.‌ أيضاً مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي 385 بكسل لكل إنش.‌

كما تتوفر الشاشة مع أبعاد العرض 20:9 ، لتوفير مساحة أكبر من شاشة الهاتف والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

شاشة الهاتف أيضاً تتوفر بدعم معدل تحديث عالي يصل إلي 90 هيرتز ، ليوفر السلاسة والسرعة في التنقل والحركة علي الشاشة.‌

كذلك يتوفر الهاتف مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي دعم واجهة المستخدم المميزة من هونر Magic UI 4.2 .‌

، بالإضافة إلي دعم واجهة المستخدم المميزة من هونر .‌ يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ المعالج هو نفسه الموجود في هاتف Redmi note 11 من شاومي ، Realme 9 من ريلمي ، Oppo A96 من أوبو أيضاً.‌

يعمل المعالج بأربعة أنوية من نوع Cortex-A73 ، تتوفر بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية المتبقية الأخري فتأتي من نوع Cortex-A53 ، مع تردد أقل يصل إلي 1.9 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف فيأتي من نوع Adreno 630 الخاص بشركة كوالكوم.‌

الخاص بشركة كوالكوم.‌ متوفر من الهاتف أيضاً إصدار واحد فقط لمساحة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Honor X9 4G : ‌كاميرا السيلفي الأمامية بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

مع دقة 1080 بكسل.‌ كما يوجد في ظهر الهاتف أيضاً أربعة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية الـPDAF .‌

.‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide .‌

.‌ ثالثاً : كاميرا للتصوير الماكرو Macro تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌ أخيراً: يأتي الهاتف مع كاميرا رابعة وأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌

تدعم الكاميرات خاصية HDR والتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

والتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، عن طريق الكاميرات الخلفية أو الأمامية للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Honor X9 4G مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌ كما لا يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي ، لذا لا يمكن تركيب سماعات الأذن بالهاتف.

يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

كما تأتي بصمة الهاتف في الجنب مدمجة مع زر الباور ؤ وبإمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه وبخاصية Face Unlock.‌

يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، البوصلة ، والتسارع أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4800 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 80% في خلال 30 دقيقة تقريباً.‌

كذلك مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.1 النوع السريع ، بالإضافة إلي وجود خاصية OTG.‌

كما يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الفضي ، والأزرق. سعر هاتف Honor X9 4G : ‌272 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5100 جنية مصري تقريباً.‌

999 درهم إماراتي.‌

1020 ريال سعودي. عمر شويل - جدة Honor X9 4G هاتف اقتصادي جديد من شركة هونر | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Honor X9 4G هاتف اقتصادي جديد من شركة هونر | مراجعة الهاتف والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.