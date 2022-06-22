نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مزايا تطبيق واتساب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص تطبيق واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة خلال العام الجاري 2022، حيث يعمل فريق التطبيق على تطوير عدد من الميزات الجديدة بعد أن واجه التطبيق الكثير من الانتقادات مع أوائل العام الماضي، وذلك عقب الإعلان عن شروط جديدة من أجل استخدام التطبيق، حيث يحاول كسب رضاء جميع العملاء والذين يتخطى عددهم ملياري مستخدم، لذا قدم بعض المزايا الرائعة والتي تضمن جذب عدد من العملاء الجدد للتطبيق، وسوف نعرض على حضراتكم 5 ميزات رائعة أعن عنها التطبيق خلال الفترة الأخيرة بالعام الجاري 2022.

أروع مزايا واتساب في 2022

من الميزات التي حرص التطبيق على طرحها للمستخدمين والمختبرين للإصدارات التجريبية على التطبيق في 2022 ما يلي:

ميزة تفاعلية جديدة

حيث حرص التطبيق على تطبيق ميزة تفاعلية جديدة رائعة مقتبسة من منصة المراسلة الشهيرة iMessage بشركة آبل، حيث أنها تتيح للمستخدمي واتساب التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة وسهلة من خلال الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة، حيث يمكن للمستخدم إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز معبرة إلى الرسائل بدلاً من الرد الكتابي مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المستخدمين.

ميزة زيادة حد المشاركين بالمجموعات

طرح تطبيق الدردشة الفورية تلك الميزة الرائعة الخاصة بفريق العمل التي تضم عدد كبير من الأشخاص، حيث أعلن عن زيادة حد المشاركين بالمجموعات على المنصة والذي يصل عددهم إلى ما يصل إلى 512 حيث كان إجمالي العدد256 عضو في السابق

ميزة إرسال مستندات بحجم أكبر

أضاف تطبيق واتساب دعماً جديداً يمنح المستخدمين القدرة على إرسال ملفات كبيرة الحجم والتي تصل إلى 2 جيجا بايت، والتي أنهت معاناة الملايين من مستخدمي التطبيق والذين يبحثون عن بديل آخر من أجل إرسال المستندات أو الصور الكبيرة، حيث أنه يسمح بإرسال واستقبال ملفات الوسائط الثقيلة دون الحاجة غلى تغير حجمها.

ميزة إخفاء آخر ظهور وصورة حسابك

أعلن تطبيق واتساب عن إتاحة ميزة جديد ة تمنح المستخدمين القدرة على تحديد من يمكنه في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية صورة ملفهم الشخصي، ورؤية آخر حالة آخر ظهور للمستخدم، مما يزيد من خصوصية المستخدم خلال المرحلة القادمة، ويحاول التطبيق طرح العديد من الميزات الجديدة لكسب رضاء مستخدمي التطبيق، حيث يتم عمل اختبار للعديد من الميزات الجديدة من أجل طرحها على التطبيق المستقر خلال الفترة القادمة.