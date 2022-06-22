احذر بشدة: ظهور هذه العلامات على حسابك في انستغرام تؤكد أنها مهكر.. قم بهذا الأمر فورا

من هنا إذا كان لديك حساب على إنستجرام، يجب الحذر الشديد من خطر القرصنة الإلكترونية حيث إنه عند اختراق إنستجرام بجانب الحصول على الصور الشخصية، يمكن للمخترقين الوصول إلى المعلومات المصرفية، فلا يهم ما إذا كان لديك الكثير من المتابعين أو إذا كان حسابك "عام" أو "خاص" ، فإن الهاكرز يستطيعون الوصول لكليهما.

*كيفية معرفة ما إذا كان إنستجرام مخترقا أم لا؟:

بحسب موقع Slashgear، تعد الطريقة الأكثر شيوعا و تأكيدًا لمعرفة ما إذا كنت قد تعرضت للاختراق هي عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى الحساب. فعندها، يجب أن تتخذ الخطوات التالية فورًا:

- تحقق مما إذا كنت تلقيت بريدًا إلكترونيًا من [email protected]

- بعد فتح البريد الإلكتروني ، ابحث عن الزر "التراجع عن هذا التغيير" أو revert this change، في الرسالة ، ثم انقر فوقه.

- كما يمكن أيضًا طلب رابط تسجيل الدخول أو رمز الأمان أو الدعم من إنستجرام لحل المشكلة، وربما يطلب إنستجرام أيضا التحقق من المعلومات بصورة ، حتى يتم التأكد من صاحب الحساب الأصلي.

إلى جانب ذلك توجد بعض العلامات الأخرى التي تدل على أن الحساب مخترق، وهي ملاحظة تغيير في البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل به حساب إنستجرام، وعندنا ستتوقف عن تلقي الإشعارات.

كما يمكن أيضًا التحقق من صفحة "الإعدادات" لمعرفة ما إذا كانت هناك أجهزة لا تعرفها تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب، أو ربما عند رؤية رسائل غير معروفة لأشخاص آخرين يتم إرسالها من الحساب، أو الاشتراك في حسابات جديدة، أو حظر الحساب بسبب شكاوى البريد العشوائي.