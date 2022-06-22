نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بتقنية قوية بنظام التشغيل في iphone 14 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بسلسلة هواتف جديدة مكونة من أربعة هواتف في أيفون الجديد . مع تقنية قوية داعمة نظام التشغيل في أيفون 14 برو ماكس ولكن ستطرح السلسلة الجديدة دون وجود . أيفون 14 ميني علي غرار السلسلة السابقة كما أن مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد متعددة ومميزة عن ما سبق . من هواتف أيفون كذلك بجانب أن النسخة الجديدة من iphone 14 pro max يطرح بشاشة أكبر حجماً وذلك . لأن هواتف أيفون السابقة بشاشات صغيرة لم تحقق مبيعات كبيرة علي مستوي الأسواق . العالمية وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي سعر ومواصفات iphone 14 pro max الجديد .

طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بسلسلة من أربعة هواتف

طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد في الأسواق العالمية سيكون بأربعة هواتف جديدة سيكون أثنين منهما . بشاشات تصل حجمها إلي 6.1 بوصة كما سيكون الهاتفين الآخرين من أيفون 14 بشاشتين أكبر حجماً بقياس 6.7 بوصة . كذلك بجانب تمتع نسختين من iphone 14 pro max بمواصفات أقوي مما سبق . والنسختين الآخرتين ستكونان أقل مواصفات وذلك سيترتب عليها تفاوتاً في سعر أيفون 14 برو ماكس حسب المواصفات . الخاصة بكل نسخة من نسخ أيفون 14 كما تم التأكيد علي أن النسخ الميني من أيفون لن يتم طرحها . مرة أخري وذلك لعدم تحقيقها المكاسب المرجوة من شركة أبل العالمية وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة . سنتعرف علي المزيد من المعلومات عن هاتف أيفون 14 برو ماكس .

طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد والترقيات القوية في كاميرا الهاتف

ضمن مواصفات أيفون 14 برو ماكس تم ترقية وتحسين الكاميرا الخاصة به حيث وفقاً للمعلومات المتداولة . عن أيفون 14 بأن شركة أبل قامت بوضع كاميرا رئيسية دقتها تصل إلي 48 ميجا بكسل . كما بفضل تلك الكاميرا سيكون التصوير أفضل مما سبق وذلك لأنه سيرتقي لمستوي أعلي حيث أن النسخة السابقة . وكاميرا أيفون كانت 12 ميجا بكسل فقط وذلك يعتبر إنجازاً جديداً في التصوير كما بجانب ذلك . تأتي الكاميرا بتقنية قوية بفضل إضافة 2.5 ميكرو متر وهي الأقوى والمميزة لهواتف iphone 14 pro max . عن هواتف أند رويد كذلك بجانب أن طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد يتميز بالعديد من المواصفات . الأخري والتي سنعرضها خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد من أبل العالمية

طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بمواصفات متعددة ومتميزة جداً عن الإصدارات السابقة وهي كالتالي :-

تقنية الشاشة في أيفون 14 هي Super Retine مصممة من الزجاج السيراميك كما تدعم خاصة اللمس المتعدد . كما أن هاتف أيفون 14 برو ماكس وضع في شاشته تقنية جديدة وهي Dolpy Vision مع خاصية HDR . كذلك بجانب الميزة المميزة لهواتف أيفون 14 وهي مقاومة الغبار والماء ويمكن استخدام هاتف iphone 14 pro max . تحت الماء لعمق حدوده إلي 6 متر . أما فيما يخص بطارية أيفون 14 تم تقويتها لتصل إلي 5000 أمبير وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع . كما أن التقنية القوية الداعمة لنظام التشغيل في أيفون 14 وهي معالج A16 Bionic بتقنية ثماني النواة . ونظام تشغيل أيفون 14 سيكون IOS 16 . كذلك بجانب أنه سيكون طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بهيكل ستانلس ستيل للحواف الجانبية للهاتف . كما ستكون ظهرية هاتف أيفون 14 بالكامل من الزجاج . أما عن سعر أيفون 14 برو ماكس ذلك ما سنتعرف عليه في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

سعر أيفون 14 برو ماكس عالمياً وبالسعودية ومصر

سعر ومواصفات iphone 14 pro max سيكونان مميزان جداً ولكن سيختلف سعر أيفون 14 وفقاً لسعره داخل الدولة كالآتي :-

طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بالسعر العالمي بنسخة تخزينية 1 تيرا بايت داخل الولايات المتحدة الأمريكية . والاتحاد الأوروبي وسيكون سعر النسخة 1400 دولار أمريكي .

بالسعر العالمي بنسخة تخزينية 1 تيرا بايت داخل الولايات المتحدة الأمريكية . والاتحاد الأوروبي وسيكون سعر النسخة 1400 دولار أمريكي . كما سيكون هناك نسخة أخري من هاتف أيفون 14 برو ماكس بسعة تخزينية 512 بسعر 1200 دولار أمريكي .

بسعة تخزينية 512 بسعر 1200 دولار أمريكي . كذلك بجانب أنتاج نسخة أيفون 14 بسعة تخزينية 216 سعرها سيكون 1099 دولار أمريكي .

من المتوقع أن يكون سعر iphone 14 pro max داخل المملكة العربية السعودية محدداً وفقاً للون الهاتف . والسعة التخزينية الخاصة بهاتف أيفون 14 وسيتراوح السعر بين 5100 ريال سعودي إلي 5700 ريال .

داخل المملكة العربية السعودية محدداً وفقاً للون الهاتف . والسعة التخزينية الخاصة بهاتف أيفون 14 وسيتراوح السعر بين 5100 ريال سعودي إلي 5700 ريال . كما من المتوقع أن يكون سعر أيفون 14 برو ماكس داخل مصر لنسخة 512GB بسعر 34 ألف جنيه .

داخل مصر لنسخة 512GB بسعر 34 ألف جنيه . أما هاتف أيفون 14 برو ماكس بسعة التخزين 256GB سيكون قيمته 29 ألف جنيه .

تلك هي الأسعار المتوقعة لهاتف أيفون 14 الجديد عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد داخل كافة الأسواق العالمية من المتوقع أن يكون خلال الشهور القادمة . وفي حالة صدور أي معلومات أخري عن هاتف iphone 14 pro max سنوافيكم بها أن شاء الله بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” .