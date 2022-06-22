اشحن حالاً.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية في أقل من 3 دقائق فقط

إن لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 2022 من أشهر الألعاب في العالم، ويوجد بها مراحل قتالية كثيرة وهناك منافسة شرسة بين اللاعبين ويمكن شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية بسهولة للغاية عن طريق استخدام خطوات بسيطة، ويتم استخدام الشدات في شراء اسكنات السيارات والأسلحة والكثير من الأشياء التي تفيد في اللعب وتساعدك على تجاوز المراحل بسهولة، وإليك طريقة شحن شدات ببجي بسهولة دون الحاجة لشرائها بالمال من خلال موقعنا .. تابعونا.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية

هناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها من أجل شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2022 بسهولة دون الحاجة لشرائها بالكثير من الأموال، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

أولا: قم بالدخول على مواقع ببجي موبايل الرسمي وقم بشراء بطاقة وسوف يتم إرسال رسالة على بريدك الإلكتروني للتأكد من أنه تم الشراء.

ثانيا: بعد أن يتم إرسال الرسالة قم بإدخال الكود المكون من مجموعة أرقام الموجود في الرسالة في مكانة المخصص وذلك حتى يتم تفعيل البطاقة وسوف تتمكن من الدخول من أجل شحن الشدات بسهولة.

ثالثا: ثم قم بإدخال رقم ID الخاص بك وقم بكتابة الرمز الموجود في البطاقة التي قمت بشرائها.

رابعا: ثم قم بإدخال باقي المعلومات المطلوبة في مكانها الصحيح، وسوف تحصل بعد ذلك على هدايا مميزة وعلى الشدات في الحساب بكل سهولة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عبر ID

أولا: قم بالدخول على موقع ببجي الرسمي على الإنترنت.

ثانيا: ثم قم بكتابة رقم ID الخاص بك.

ثالثا: سوف تظهر أمامك مجموعة من العروض من أجل شحن شدات ببجي موبايل.

رابعا: قم باختيار العرض الذي تريده وقم بتحديد طريقة الدفع التي ترغب بها.

خامسا :قم بالضغط على خيار شراء.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE عبر بطاقات جوجل بلاي