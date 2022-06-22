نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 مجانا للاندرويد eFootball PES 2022 APK في المقال التالي
تنزيل لعبه أي فوتبول بيس تنزيل لعبه أي فوتبول بيس وهو الاصدار الاحدث من شركة كونامي والتي قدمت لعبة لعشاق الساحرة المستديرة حتى يتمكنون من لعب الكرة بشكل محاكاة باستخدام أفضل اللاعبين والفرق، ويعتبر الاصدار الجديد والذي يتمتع بمواصفات جديدة هو الإضافة الاحدث في هذه اللعبة وقد تم إضافة إمكانية التعليق باللغة العربية، ويعد هذا تطور كبير في اللغة التي تم إصدارها لأول مرة في عام 1998م، وكانت مخصصة البلاي ستيشن كما أنه تم إصدار نسخ منها تعمل بنظام مايكروسوفت، والعام السابع على التوالي حتى الآن وهي تقدم تحديثات مستمرة للعبة على أجهزة الأندرويد والايفون.
تنزيل لعبه أي فوتبول بيس
يبحث المستخدمين على الطريقة التي يتم منها تحميل الاصدار الجديد والذي أصبح متوفر من لعبة efootball pes 2022 وهو الإصدار الذي نال إعجاب المستخدمين، ويمكن تحميله من خلال الخطوات التالية:
- التأكد أولا من وجود مساحة على هاتفك المحمول تصل إلى ما يزيد عن 3 جيجابايت، وهذه هي مسلحة اللعبة.
- الدخول إلى متجر App store أو Google play، من أجل تحميل اللعبة التي تتوفر على هذه المتاجر بالمجان ودون أي رسوم، ويتم تحميلها من المتجر المناسب لنوع الهاتف.
- أبحث عن اللعبة في المكان المخصص للبحث عن طريقة كتابة efootball pes 2022، وسوف تظهر لك الاختيارات المتاحة قم باختيار الأيقونة الخاصة باللعبة.
- اضغط على تثبيت وسوف يتم بدء تحميل اللعبة، ومن بعدها تأكد من أنك مازلت متصل بالانترنت حتى تنتهي من عملية فتح اللعبة وتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد بالاسم والبريد الإلكتروني.
- الآن يمكنك تجربة اللعبة والاستمتاع بمحاكاة حقيقية للعب كرة القدم بين المحترفين.
مميزات لعبة أي فوتبول بيس
يتميز هذا الإصدار بمميزات تم تحديثها فيه حتى تتلاءم مع المستخدمين ومنها:
- إمكانية رفع روح الفريق وزيادة أعدادها من خلال إضافة أفراد آخرين.
- زيادة القدرة في التحكم في الانسجام للفريق من خلال تغيير المدرب ليرتفع من 70% إلى 100% .
- السماح بيع وشراء اللاعبين من أجل الحصول على عملة جي بي، بالإضافة إلى بطاقات تدريب اللاعبين في بيس 2022.
- إضافة دوريات جديدة مثل الدوري الإيطالي.
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