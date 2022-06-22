نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدايا تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2022 مع افضل طرق شحن PUBG MOBILE في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد الذي تم الإعلان عنه أمس عبر الفيديو الترويجي الذي أطلقته شركة pubg، والذي توضح فيه الإمكانيات الجديدة التي تم وضعها في التحديث الجديد مثل مصنع سيارات تسلا إلي خريطة اللعبة، بالإضافة إلي مجموعة التحسينات الجديدة والهدايا التي تقدمها الشركة إلي هؤلاء الشباب الذين يقومون بتحميل التحديث الجديد، في هذا التقرير نقدم لكم ألية الشحن والتحديث.

هدايا تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 1.5

يتميز التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل على تحسينات خاصة بمستشعر الجيروسكوب عند التصويب بالإضافة إلي دعم الشاشة في معدل 90 إطار في الثانية فضلاً عن تعديل الوقت الذي يظل فيه اللاعبين البقاء فيه بعد الفوز وكذالك مجموعات كبيرة من التحسينات الجديدة ولكن أبرز التعديلات والإضافات الجيدة التي تم وضعها في التحديث هي كالتالي:

تقنية anti grav التي تمكن اللاعب من التحليق المتكرر فوق الماء.

خدمة hyperlines المستخدمة كوسيلة نقل.

الدرجات النارية المضادة للجاذبية والتي تعمل مثل العادية تقريباً MG 3 Gun.

حجم تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE الجديد

أوضحت الشركة المطورة للعبة ببجي عن توافرها إلي التحديث الجديد للعبة، والذي يتطلب من اللاعبين قبل التحميل توافر مساحة فارغة علي الجهاز قبل بدء تنزيل تحديث ببجي موبايل على جهازك المحمول سواء كان اندرويد أو ايفون او حتي جهاز كمبيوتر، حيث أن حجم التحديث الجديد للاندرويد مختلف عن حجم التحديث للآيفون، لذا فإن حجم التحديث الجديد كالتالي:

حجم تحديث ببجي للاندرويد بحجم 686 ميجا بايت.

أما حجم التحديث الجديد لأجهزة الآيفون تتطلب مساحة لا تقل عن 1.64 جيجابايت.

هدايا ومكافأة تحديث ببجي

تقدم شركة pubg mobile هدايا مجانية متعددة إلي المستخدمين وذلك بعد تحميل التحديث الجديد للعبة في الفترة ما بين 9 يوليو 2021 إلي الفترة 16 يوليو 2021، تضم هذه الجوائز والهدايا حقيبة ظهر فيكتوريان و Bp 2.888 وكذلك AG100، حيث يمكنكم تحميل التحديث الجديد علي جهازك برفقة مجموعة بسيطة من الخطوات بداية من الذهاب إلي متجر جوجل بلاي او متجحر ابل ستور ومن ثم البحث عن pubg mobile 1.5 وتحميل التحديث الجديد.

طرق شحن شدات ببجي

هناك طرق كثيرة لشحن PUBG MOBILE ومعظم هذه الطرق تقدم للاعبين هدايا مجانية متعددة، ولكن ربما تعد الطريقة الأسهل والأكثر أهمية عن الملايين هي شحن ببجي من midasbuy لا تحتاج هذه الطريقة سوي تسجيل رقم id الخاص بك والضغط على رمز الدولة وكمية الشحن وطرق الدفع فقط، تتمكن من هذه الطريقة من الوصول إلي عدد كبير من الشدات المجانية.

يمكنكم أيضا إتباع خطوات شحن لعبة ببجي موبايل من خلال الذهاب إلى خدمات شركات الإتصالات فودافون لا تحتاج سوي الذهاب الى رابط موقع فودافون من خلال خدمات الانترنت ثم البدء في النقر على الصفحة الرئيسية وتختار بعدها عدد شدات ببجي موبايل الذي ترغب فيها ثم تحديد المبلغ والنقر على تحويل الشدات إلى حسابك في لعبة PUBG MOBILE.

وصلنا معكم إلى ختام شرح هدايا تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد مع افضل طرق شحن PUBG MOBILE.