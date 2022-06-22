دون فقدانها.. كيفية نقل دردشات الواتساب من هاتف إلى آخر

يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp، هو الأكثر انتشار على مستوى العالم في كل الدول وسط تطبيقات المراسلة الإلكترونية حتى أنه قد يعد الأكثر شيوعا في العالم؛ وذلك لما له من مميزات عدة أهمها صرامته بشأن سياسات الخصوصية فلا يسمح الواتساب لأي من مستخدميه إنشاء أكثر من حسابك برقم هاتفه، أو أكثر من حساب على هاتف واحد فقط، وكان من الممكن أن تواجه خطر فقدان رسائلك إذا استبدلت هاتفك بآخر، لكن التطبيق أتاح لمستخدميه إمكانية حفظ الرسائل والملفات بعدة طرق منها عمل نسخة على الجيميل Gmail أو نقل ملفات التطبيق عند تغيير الهواتف والتبديل من نظام لآخر، وذلك ما سنعرضه خلال السطور التالية.

وفقًا لموقع “businessinsider” فإنه لنقل تطبيق الواتس من هاتفك إلى هاتف جديد، سواء كان بنظام تشغيل واحد أو بنظام تشغيل مختلف فإن ذلك يتطلب توصيل كلا الجهازين بكابل Lightning-to-USB-C، إذا كنت ستنقل محتويات الواتساب من آيفون إلى أندرويد، اعتمادا على نوع هاتف أندرويد الذي تستخدمه، ثم نفذ التالي:

‏عليك فتح التطبيق على آيفون ثم النقر فوق الإعدادات في الزاوية اليمنى

عليك أن تضغط على الدردشات، ثم انقل الدردشات إلى أندرويد

اضغط فوق ابدأ وسوف يبدأ التطبيق في حفظ الدردشات ويستغرق الأمر بضع دقائق

اضبط إعداد جوجل بكسل، ثم حدد خيار نسخ ثم قم بتوصيل الجهازين باستخدام الكابل الخاص بك، واضغط على Trust من جهاز آيفون

تابع إعداد Pixel لربط حسابك ثم سينسخ الهاتف رسائلك

سوف يظهر رمز QR بعنوان نقل محادثات واتساب، عليك مسحه ضوئيا بالآيفون واضغط على ابدأ عند فتح واتساب

بعد الانتهاء افصل الكبل، ثم قم سجل دخول إلى واتساب على أندرويد لنفس رقم الهاتف

نقل دردشات واتساب من آيفون إلى سامسونج

افتح واتساب الآيفون واضغط على الإعدادات

اختار الدردشات، ثم الدردشات إلى أندرويد

اضغط على ابدأ لحفظ جميع الدردشات

شغل هاتف سامسونج وبسؤال تطبيق Smart-Switch عن نقل بياناتك من آيفون اضغط على خيار تأكيد، ووصل الهواتف بالكابل

حدد كل التطبيقات والبيانات واختر تطبيق واتساب

سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة لنقل محادثات واتساب، امسحه ضوئيًا من جهاز آيفون واختار ابدأ

بعد الانتهاء سجل الدخول إلى واتساب ثم انقر على خيار استيراد

كيف تغير هاتفك من أندرويد إلى آيفون دون فقدان دردشات واتساب

ادخل إلى الإعدادت وتأكد من عم نسخة احتياطية من رسائل واتساب

نزل تطبيق Move to iOS من متجر بلاي، ثم افتحه

انتقل إلى الإعداد على الآيفون واختار التطبيقات والبيانات، ثم اضغط على “نقل البيانات من أندرويد”

‏سيظهر لك رمز على آيفون أدخله في تطبيق Move to iOS ودع الهاتفين يتزامنان

‏انتقل إلى السماح بنقل بيانات واتساب إلى آيفون

‏نقل المحادثات من الآيفون إلى هاتف أندرويد