كيف اعرف ان موبايلي اصلي بمجموعة خطوات سهلة وسريعة جدا

كيف اعرف ان موبايلي اصلي بطريقة سهلة وسريعة جدا ؟ هذا السؤال بطبيعة الحال من اكثر الأسئلة التي شغل تفكير عدد كبير جدًا من الأشخاص لا سيما عند شراء هاتف مستعمل أو غيرها من الأسباب الأخرى ، وهناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التأكد أن الهاتف أصلي وسوف يتم التطرق إليها بالخطوات المفصلة لاحقًا عبر موقع ثقفني وذلك لجميع أنواع الأجهزة.

كيف اعرف ان موبايلي اصلي برقم IMEI ؟

مهما كانت ماركة موبايلك ؛ فإنه سوف يكون في مقدروك التعرف على ما إذا كان جوالك اصلي بالفعل أم أنه مجرد كوبي أو تقليد للنسخة الأصلية من الهاتف مثل معرفة سامسونج الأصلي من التقليد أو كيف اعرف الأيفون الأصلي من التقليد أو غيرهم من أنواع الأجهزة الجوالة الأخرى وذلك من خلال ما يعرف برقم الـ IMEI وهو يشير إلى (الهُوِيَّة الدولية للأجهزة الجوالة)، عبر اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى برنامج مكون الأرقام الموجود على الهاتف ثم كتابة كود #06#*

النقر بعد ذلك على أيقونة الاتصال على الهاتف.

سوف يظهر بذلك رقم مكون من (15 رقمًا) على شاشة الهاتف وهذا الرقم هو رقم الـ IMEI المثبت على الهاتف.

ينبغي نسخ هذا الرَّقَم.

ثم الذَّهاب عبر متصفح الويب على الجوال أو الحاسوب إلى موقع http://www.imei.info

البَدْء في لصق تدوين رقم الـ IMEI الذي تم الحصول عليه في الخطوات السابقة في خانة البحث SEARCH على الموقع.

ثم النقر بعد ذلك على أيقونة فحص CHECK.

عند الضغط على زر Check سوف يقوم الموقع بعرض كافة معلومات الهاتف مثل الموديل ورقم الإصدار وسنة إطلاق الهاتف ولونه وسعة البطارية وسعة التخزين كافة البيانات الأخرى المتعلقة بهذا الهاتف، وبذلك يتيقن المستخدم بأن الجوال الخاص به بالفعل أصلي. كما هو موضح في الصورة التالية:

أما إذا لم يقم الموقع بإظهار أي بيانات أو معلومات عن الهاتف الجوال ؛ فهنا يكون هذا الجوال بنسبة كبيرة تقليد وليس أصلي.

ما هو رقم IMEI ؟

إن رقم الـ IMEI وهو اختصار لـ International Mobile Equipment Identity ؛ يعد بمثابة رقم تعريف دولي ID لكل هاتف جوال وهو يشبه بطاقة الهوية الوطنية أو البصمة الخاصة بالمواطنين في الدول، حيث تم تسجيل رقم خاص لكل هاتف يتم إصداره من الشركات المعروفة ؛ ليكون بمثابة مرجع وتأكيد على مواصفات النسخة الأصلية للهاتف، وهذا الرقم دائمًا ما يكون مكون من 15 رقم ، وا يمكن أن يكون هناك رقم IMEI واحد لأكثر مت هاتف.