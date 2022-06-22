نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أوفر باقة النت لأقصى حد وطريقة الحفاظ على الباقة لآخر الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مستخدمي الإنترنت عن كيف أوفر باقة النت وإطالة مدتها أكبر وقت ممكن، وذلك بسبب استهلاك بعض التطبيقات جزء كبير من الباقة مما يجعلها تنفذ خلال الأسابيع الأولى من تجديدها دون الاستفادة منها على الوجه المطلوب، لذلك من خلال مضمون مقال اليوم سوف نوضح الطرق التي يمكنك من خلالها توفير استخدام الباقة.

كيف أوفر باقة النت

إذا كنت من ضمن الذين يعانون من الاستهلاك السريع للباقة ويرغبون في خطوات تمكنهم من توفيرها، سوف نعرض لك كل ما تحتاج إليه لجعل باقات الإنترنت تمتد معك طوال الشهر وتكون قادر على استهلاكها على النحو المخصص لها، وتتمثل تلك الطرق فيما يلي:

التحكم في استهلاك التطبيقات

أولى خطوات توفير باقة الإنترنت هي التحكم في استهلاك التطبيقات، فهناك العديد من التطبيقات التي تستهلك ميجابايتس كثيرة دون استخدامها، فينبغي الدخول لإعدادات الهاتف، ثم إظهار استخدام البيانات وسوف تظهر جميع التطبيقات وموضح مقدار استهلاكها للباقة، قم بتحديد استهلاك كل تطبيق على النحو المرغوب حتى تتمكن من توفيرها.

التحكم في بيانات الهاتف

يساعدك أيضًا التحكم في بيانات الهاتف التوفير بنسبة كبيرة من باقة النت، حيث يمكنك التحكم في بيانات الخلفية التي تستهلك الباقة دون استخدام الهاتف، فلا بد من القيام بالضغط على التطبيقات الموجودة في الخلفية والقيام بإغلاقها حتى لا تستهلك ميجابايتس دون استخدام الهاتف، كما يمكنك أيضًا لزيادة معدل التوفير إغلاق خدمة جميع البيانات عامةً من الهاتف في الأوقات التي لا تحتاج إلى استخدامه أو ليلًا أثناء النوم، وبالتالي سوف يتوقف استهلاك الهاتف للباقة طوال فترة إغلاق البيانات.

التحكم في استخدام الإنترنت

من أكثر الأشياء التي تستهلك الباقة هي الفيديوهات التي تعرض عبر الإنترنت، عليك بالقيام بتغيير إعدادات الفيديوهات وتشغيلها في حالة الاتصال بالواي فاي فقط، أو تشغيلها عند الضغط على التشغيل، مما يساعدك في توقف استهلاك الباقة بقدر كبير.

في ختام مقال كيف أوفر باقة النت، قمنا بتوضيح أكثر من خطوة ضرورية تساعدك في التحكم في باقتك الشهرية، كما أيضًا تساعد تلك الخطوات السابقة في استمرار الباقة وتوفير الميجابايتس، عليك بتطبيق ما تم ذكره في المقال لتتمكن من توفير استهلاك الإنترنت.