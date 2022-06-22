طريقة تحميل لعبه أي فوتبول بيس efootball pes أحدث اصدار مجانا 100% في 3 دقائق فقط

طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس وهي اللعبة الاشهر لكل محبي رياضة كرة القدم، وهي تتميز بأنه توجد له إصدارات منذ أن تم إنشاؤها متعددة سواء على بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 وأجهزة إكس بوكس سيريس إكس ونوع سيريس إس، بالإضافة إلى مايكروسوفت ويندوز وأندرويد وآي أو إس كما أنها أصبحت متوفرة على ستيم ومجانية على كل هؤلاء المنصات، وهناك التحديث الاخير لها وهو الذي تم إصدار مؤخراً في 2022م، وهو الذي سوف نتحدث عن طريقة تحميله.

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طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس

أطلقت الشركة المنتجة للعبة فوتبول بيس الاصدار الاخير لها والذي يحتوي على عدد من القرص العربية ومنها فريق النادي الأهلي ونادي الزمالك من مصر وفريق الهلال السعودي من المملكة السعودية، والعديد من الفرق الأخرى، ويمكن تحميل اللعبة من خلال الخطوات التالية:

تحتاج اللعبة لتحميلها نحن 3 جيجا بايت لازمها من الألعاب الثقيلة والتي تحتاج إلى مساحة خالية على الهاتف. قم بفتح متجر التطبيقات الخاصة لهاتف الايفون وهو App store، أو Google play الخاص بتحميل تطبيقات هواتف الاندرويد. اذهب للحقل الذي يتواجد عليه علامة البحث، وقم بكتابة اسم اللعبة والسنة التي أصدر فيها حتى يظهر لك، وهنا سوف تقوم بتسجيل efootball pes 22 والضغط على مؤشر البحث. سوف تظهر أمامك الأيقونة الخاصة باللعبة، ومن بعدها عليك القيام بعملية التثبيت، من خلال الضغط على أيقونة التثبيت. بعد الانتهاء من عملية تحميل اللعبة على جهازك، عليك أن تقوم بفتح اللعبة مع الانتظار لعدة ثواني حتى تنتهي عملية تثبيت باقي الملفات. عليك الآن أن تقوم بفتح اللعبة ومليء البيانات المطلوبة، حتى يتم تسجيل حساب على اللعبة وتكون البيانات هي الاسم والبريد الإلكتروني، وأي بيانات تطلب منك. يمكنك الآن الاستمتاع بتجربة مثيرة مع لعبة فوتبول بيس بنسختها العربية، ويمكن اختيار طريقة اللعب التي تناسبك.

مميزات تحديث efootball pes 2022 arabic edition

يتميز هذا الاصدار بأن له مميزات خاصة بعد هي تكون كالتالي: