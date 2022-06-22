نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 12,000 ريال بمواصفات جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 12,000 ريال بمواصفات جيدة يبحث كثير من الأشخاص عن أفضل أنواع السيارات المستعملة لكي يتمكنوا من الحصول على السيارة التي تتناسب معهم بأفضل المواصفات والإمكانيات حيث تعتبر فئة سيارة هيونداي من أكثر السيارات المميزة والتي يبحث عنها كثير من الأشخاص الذين يحبون شراء السيارات المستعملة من هيونداي، لهذا سوف نعرض لكم أفضل أنواع سيارات هيونداي بأسعار تبدأ من 12 ألف ريال ويمكنك اختيار ما يناسبك بالمواصفات والأسعار بجانب طرق التواصل مع البائع بكل سهولة.

سيارة هيونداي النترا 2013 مستعملة

هيونداي النترا هذه السيارة إنتاج 2013 وتتواجد في مدينة الرياض أما بالنسبة للسرعة تصل إلى 241.000كلم كما يتواجد فيها ناقل حركة يدوي ويوجد فيها أربعة سلندر كما يتواجد في هذه السيارة قفل مركزي مقود كهربائي ومصابيح ضبابية أمامية فقط ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وهذه السيارة يبلغ سعرها حوالي 12,000 ريال ويمكنك شرائها من خلال التواصل مع البائع.

سيارة هيونداي اكسنت 2017 مستعملة

هذه السيارة إنتاج 2017 وعدد الكيلومترات يصل إلى 166,000 كيلو متر وتتميز باللون الفضي ويوجد فيها ناقل حركة وتتواجد في الرياض ويوجد فيها طفاية حريق وقفل مركزي مقود كهربائي كما تتميز بوجود مسند زرار المقعد الأمامي.

يوجد فيها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ومصابيح للضباب أمامية فقط ومرايات إلكترونية ومقابض السيارة بنفس لون السيارة ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل سعر هذه السيارة داخل الأسواق حوالي 29.500 ريال ويمكنك التواصل مع البائع من خلال رقم 9 6 6 5 9 9 8 0 3 0 5.

سيارة هيونداي النترا 2015 مستعملة

هذه السيارة تتواجد في الدمام ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وتم إنتاجها في 2015 أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 401.000 كيلو متر ويوجد فيها جنوط ألمنيوم وهذه السيارة سعرها يصل إلى 30,000 ريال ويمكنك التواصل مع البائع من خلال رقم 9661 1520757.

سيارة هيونداي جينيسيس 2011 مستعملة

سيارة هيونداي جينيسيس هذه السيارة تتواجد في الرياض ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وتم إنتاجها في عام 2011 وعدد الكيلومترات الخاص بالسيارة 158000 كيلو متر وعدد السلندر ستة ويوجد فيها جنوط ألمنيوم وهذه السيارة يصل سعرها إلى 32000 ريال ويمكنك التواصل مع البائع من خلال رقم 96611520757.