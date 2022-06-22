انت الان تتابع خبر شوف الاداء الفني وتصميم هاتف Redmi K50i 5G من شاومي المرتقب والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تخطط شركة “شاومي” لإطلاق هاتف Redmi K50i 5G أحدث منتجاتها فى الاسواق العالمية أوائل الشهر القادم ، وظهرت التسريبات حول هذا الإصدار الجديد من Redmi ، من مواصفات الهاتف الجديد من كاميرا ومعالج وذاكرة تخزين داخلية .
مواصفات هاتف شاومي Redmi K50i 5G الجديد
وقد نشرت تسريبات حول مواصفات تحفة “شاومي” Redmi K50i 5G الجديد ، منها إنه يحتوي على شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، ودقة FHD + مع Dolby Vision بالإضافة إلى معدل تحديث قوي يصل إلى 144 هرتز ، في إعدادات الكاميرا أشارت المعلومات المُسربة إلى أن الكاميرا الخلفية بهاتف Redmi K50i 5G، ستأتي ثلاثة كاميرات، ستكون الأولى الأساسية بدقة 64 ميجابكسل والثانية 8 ميجابكسل والثالثة 2 ميجابكسل.
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ومن المؤكد ان أيقونة “شاومي” Redmi K50i 5G الجديد يعتمد على معالج قوى Media Tech ،Dimensity 8100 ، أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بالهاتف، فمن المتوقع أن تأتي بسعة 6/8 جيجابايت ، وبالنظر إلى بطارية الهاتف، من المتوقع أن تأتي في الساعة 5080 مللي أمبير وبقوة شحن ممتازة 67 وات.
ومن المقرر ان يعتمد هاتف “شاومي” على نظام الشتغيل Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 13N ، ويأتي بذاكرة أساسية تبلغ سعة 128 جيجابايت ، وبالنسبة لسعر الهاتف فلم تعلن الشركة حتى الان عن السعر المتوقع لتحفتها الجديدة .