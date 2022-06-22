انت الان تتابع خبر شوف الاداء الفني وتصميم هاتف Redmi K50i 5G من شاومي المرتقب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخطط شركة “شاومي” لإطلاق هاتف Redmi K50i 5G أحدث منتجاتها فى الاسواق العالمية أوائل الشهر القادم ، وظهرت التسريبات حول هذا الإصدار الجديد من Redmi ، من مواصفات الهاتف الجديد من كاميرا ومعالج وذاكرة تخزين داخلية .

Redmi K50i 5G

مواصفات هاتف شاومي Redmi K50i 5G الجديد

وقد نشرت تسريبات حول مواصفات تحفة “شاومي” Redmi K50i 5G الجديد ، منها إنه يحتوي على شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، ودقة FHD + مع Dolby Vision بالإضافة إلى معدل تحديث قوي يصل إلى 144 هرتز ، في إعدادات الكاميرا أشارت المعلومات المُسربة إلى أن الكاميرا الخلفية بهاتف Redmi K50i 5G، ستأتي ثلاثة كاميرات، ستكون الأولى الأساسية بدقة 64 ميجابكسل والثانية 8 ميجابكسل والثالثة 2 ميجابكسل.