انت الان تتابع خبر احلى منتجات هواوي.. مواصفات سماعات Huawei FreeBuds Pro2 الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هواوي” عن موعد إطلاق سماعات البلوتوث TWS الخاصة بها Huawei FreeBuds Pro2، ليكون في يوم ٢٣ يونيو القادم ، وتتميز بخاصية إلغاء الضوضاء بالاضافة الى الشكل الجذاب ، ومن المتوقع ان يبلغ سعر السماعة الجديدة 200 يورو في أوروبا ( أي حوالي ٣٩٥٠ جنيه مصري فقط لا غير).

Huawei FreeBuds

مواصفات سماعات هواوي Huawei FreeBuds Pro2

وكشفت التسريبات ان أيقونة “هواوي” القادمة Huawei FreeBuds Pro2، تعتبر أفضل من الإصدار السابق، بسبب تميزها في عدد من المواصفات من خلال تقليل الضوضاء بمقدار 47 ديسيبل عكس سابقتها التي بلغ معدل تقليل الضوضاء بها 40 ديسيبل ، وفقًا لـ WinFuture ، بالنسبة للألوان، نشرت هواوي صورة تشوق بها المستهلكين لسماعات Huawei FreeBuds Pro2، بلون الأزرق الفضي ويعد ذلك إضافة جديدة من هواوي للسماعات الذكية.