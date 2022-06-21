نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل PES 22 تعليق عربي Efootball pes 22 للايفون والاندرويد في المقال التالي

Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 سيزون 2 الاصدار الأخير وهي الجزء الثاني والعشرون من سلسة ألعاب بيس لكرة القدم التي أطلقتها كونامي اليابانية عام 1998 علي منصة بلاي ستيشن للالعاب الإلكترونية لتحقق نجاحا كبيرا منذ الظهور الاول لها ليتم تطوير اللعبة لتعمل جميع منصات تشغيل الألعاب الإلكترونية بما فيها أجهزة الموبيل بعد إصدار نسخة خاصة لها عام 2014 وتعتبر اللعبة من أفضل الألعاب التي تحاكي رياضة كرة القدم الحقيقية ومن الطبيعي أن تحقق اللعبة نسب مبيعات عالية لما تتمتع به كرة القدم من شعبية وجماهرية كبيرة في جميع أنحاء العالم ونتعرف الان علي أهم متطلبات تشغيل اللعبة وطريقة تحميل pes 22 علي أجهزة الموبيل وأهم ما يميز اللعبة. طريقة تحميل Efootball pes 22 أولا الدخول إلي الاعدادات وفحص ذاكرة الهاتف والتأكد من وجود مساحة كافية لتخزين اللعبة.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل الهاتف جوجل بلاي أو أبل ستور.

بعد ذلك الضغط علي صندوق البحث الموجود في المتجر وكتابة أسم اللعبة efootball pes 22 وتبداء البحث.

تظهر اللعبة في النتائج الاولي وتضغط علي كلمة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة.

ثم تقوم بفتح اللعبة وإدخال البيانات المطلوبة وتبداء اللعب.

يمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق شبكة الانترنت أو أختيار فريق واللعب في الوضع الفردي. متطلبات تشغيل إي فوتبول للموبيل أولا تحتاج إلي مساحة تخزين فارغة في جهازك أكبر من 2 جيجا بايت.

كذلك تحتاج إلي ذاكرة مرور عشوائية 3 جيجا بايت علي الأقل حتي لا يحث لاج أثناء اللعب.

كذلك تحتاج إلي معالج رسومات رباعي النواة علي الأقل وذلك لجودة الجرافيك الخاص باللعبة.

يجب أن يكون نظام الشتغيل أندرويد الخاص بجهازك 8 فيما أعلي من ذلك. أهم مميزات لعبة Efootball pes 22 تتمتع اللعبة بجرافيك ورسومات عالية جدا وسوف تلاحظ هذا علي أشكال اللاعبين والملابس.

يمكنك اللعب منفردا أو اللعب مع أحد اللاعبين عن طريق الانترنت.

يمكنك تطوير فريقك في اللعبة وشراء لاعبين جدد وبيع لاعبين لا تريدهم في فريقك.

تم رفع الواقعية في اللعبة حيث لن يكون من السهل عليك تحقيق الانتصارات. عمر شويل - جدة طريقة تحميل PES 22 تعليق عربي Efootball pes 22 للايفون والاندرويد - ثقفني

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