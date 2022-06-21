نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اكواد ببجي موبايل 2022 كودات غير مستعملة من موقع Midasbuy الرسمي للشحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع اكواد ببجي شدات الرسمي كود شحن PUBG 2022 من موقع Midasbuy يمكن للاعبين الحصول على أسلحة كود ببجي من خلال الموقع الرسمي وهو من اهم اكواد لاعبي ببجي ليأخذوا هدايا PUBG موبايل باليد أضافه الى نشر كودات للجوال وسلاح أكواد ونشر أكواد الجلد 2022 وأن من المحتمل أنك تعاني من نقص في المال وترغب في الحصول على لعبة PUBG قم بتنشيط حسابك والحصول على جميع المواد الحربية التي لا غنى عنها.

اكواد ببجي 2022

تلعب اكواد ببجي واسترداد كودات PUBG mobile دورًا فعالاً وممتعًا في شحن حسابك والقدرة على شراء جميع المميزات النادرة والمدفوعة في اللعبة من الأزياء العصرية الفاتنة في الأشكال والألوان، ناهيك عن الأسلحة الفتاكة بأسلحة فتاكة مع العديد من الخيارات، ستتمكن أيضًا من اكتساب شخصيات قوية وشرسة، بالإضافة إلى مختلف وسائل الحرب والمعدات الأساسية التي تجعل حسابك قويًا وجذابًا للغاية.

اكواد ببجي موبايل 2022

تعليمات عند شحن اكواد PUBG Mobile التي يستخدمها لاعبو PUBG وهي كما يلي:

لا يمكن استخدام رموز مظهر ببجي إلا لاسترداد الأسطح في مناطق معينة ولفترات زمنية معينة.

يتم شحن كودات إعادة شحن PUBG واستبدالها على موقع MidasBay الرسمي.

لا يمكن للاعبين استبدال الأموال بمواد الشحن.

ولكن يمكنهم فقط استبدال أو استرداد أكواد شدات يدويا والحصول علي جوائز على الحساب الخاص بهم.

كودات ببجي شدات 2022

سنتعرف علي أحدث كودات ببجي 2022 المقدمة من الموقع الرسمي Midasbuy وتلك الاكواد هي:

كود KARZBZYTR.

ثم كود ملابس ببجي وهو 8 CUY 84 RG 25 OKW.

كود TIFZQZANGC.

ثم كود أسلحة ببجي CFSHWDBTFZ95.

كود TQIZBZ7TF.

وأيضا كود الجلود الذهبية QEJZLCIZ2M4.

ثم كود S78FTU2XJ.

اكواد استرداد ببجي Midasbuy

يمكن للاعبين تبادل وشحن أكواد ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي Midasbuy وذلك باتباع الخطوات التالية: