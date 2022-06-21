نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت وكيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا أسرار مخفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت ، هو التحديث المنتظر لمحبي كرة القدم حول العالم بعدما تم إطلاق تحميل إي فوتبول 2022 موبايل في اليوم الثاني من الشهر الجاري يونيو 2022. حيث تم نزول اللعبة كما تم تجربتها حتى موعد نزول تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني. والذي يحمل الكثير من التغييرات وإصلاحات المشاكل التي ظهرت في اللعبة مؤخرا منذ نزولها. ومع مميزات نسخة بيس 2022 ظهرت بعض المشاكل في الـ game play.

ومنها تعليق زر التغطية العكسية في الهجمات المرتدة والذي كان يعمل تلقائيا في النسخ السابقة. أما في هذه النسخة يجب تغيير مؤشر اللاعب بطريقة يدوية. كما هناك مشاكل في تغييرات مراكز اللاعبين والتي تحديث عند بداية المباراة. واليوم سوف نستعرض لكم أهم مميزات تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني وكيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت

انتظر الكثير من مستخدمين اللعبة بعد تحميل إي فوتبول 2022 موبايل التحديث ليتم إصلاح الكثير من المشاكل في الـ game play. وكذلك بعض الأيقونات التي لا تعمل منها أيقونات المنافسات الجديدة والمهام. وأيقونات مهام فتح البكجات بالكوينز . كل ذلك تم نزوله يوم الخميس الماضي السادس عشر من يونيو 2022. وطريقة تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني هي سهلة وبسيطة حيث لا تتطلب سوى خطوة واحدة. وهي الدخول على اللعبة وسيتم ظهور رسالة للتحديث يتم الضغط على أستمرار وسيتم التحديث في بضع دقائق. كما يتم نزول التحديث على مساحة تخزين 300 ميجا فقط.

مميزات تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني

أنطلق التحديث بمميزات عديدة وبكجات كبيرة تستحق الشراء ومميزات تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت هي كالتالي.

إصلاح مشاكل الدفاع والتغييرات في المراكز.

تعليق المباراة في منتصفها وتحدث أشياء غريبة مثل وجود 2 حراس مرمى في المرمى. وهذا شئ غير مقبول من كونامي أن تقع في هذا الخطأ.

كذلك تمت إضافة أيقونة شحن كوينز efootball 2022 مجانا في قائمة المهام.

نزول بكجات ميسي ليجندري ومعه 10 لاعبون مطورون بعدد 2000 كوينز وكذلك بكج نيمار بنفس أعداد الكوينز.

نزول بكجات مباشرة بعد تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني من نادي برشلونة وسيلتك وبايرن ميونخ وليفر بول وروما. وهناك بكج مخصص لدوري أبطال أوروبا يضمن به محمد صلاح وكريم بنزيما وسعر كل لاعب بطاقة واحدة من الخمس نجوم وهي بطاقة جديدة من كونامي تم إطلاقها في هذا التحديث.

كيف تحصل على كوينز بيس 2022 مجانا

الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا هما طريقتين رسميتين من اللعبة والثالثة طريقة مدفوعة. أما الطريقة المجانية هي تسجيل الدخول اليومي والحصول على 300 كوينز مجانية أسبوعيا. كذلك يتم شحن كوينز efootball 2022 مجانا عن طريق الأيقونة الجديدة في مهام اللعبة. حيث يتم أولا تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت. ثم خيار المهام ثم الضغط على المهام بريميوم وهناك يجب قراءة بعض المهام وهي عبارة عن منافسات سيتم إطلاقها مستقبلا ليتم الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا بأعداد كبيرة. ولكن يجب ملاحظة أن حتى الآن لم يتم تنزيل أي مهمة للحصول على الكوينز وستكون هذه المهام متاحة خلال الأيام القليلة القادمة.

تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت للايفون والايباد

يمكن أيضا لجوالات ايفون والأجهزة اللوحية ايباد بأن تدخل على اللعبة وتستمتع بمزاياها الخرافية الواقعية. كما يمكن أيضا الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. حيث يمكن الدخول على متجر آبل ستور المخصص لهواتف آبل. ثم البحث عن تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني ثم الضغط على تحديث أو تثبيت.

والآن عزيزي المستخدم لقد عرضنا لك كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا كما عرضنا كيفية تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت ومميزات تحديث efootball 2022 موبايل الموسم الثاني نتمنى لكم الفوز في المنافسات المقبلة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.