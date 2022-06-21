برامج تمويل السيارات عبد اللطيف جميل 2022 – 1443 عروض تمويلية وتقسيط

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تعمل برامج تمويل السيارات عبد اللطيف جميل على تقديم تسهيلات كثيرة سواء للمواطن السعودي أو المقيمين بداخل المملكة، وذلك في شأن الحصول على سيارات حديثة ومستعملة أيضا، حيث تعمل الشركة العربية المتحدة للسيارات في هذا الصدد على تمكين من يرغب في امتلاك سيارة الحصول على ما يريد من خلال ما تقدمه الشركة من عروض مستعملة للبيع أو الإيجار، فضلا عن ما تقوم عليه من تمويل وتقسيط لكافة السيارات.
برامج تمويل السيارات عبد اللطيف جميل
تقدم شركة عبد الطيف جميل عدد من الخدمات في مجال التقسيط والتمويل للسيارات تتناسب مع احتياجات العملاء في هذا الشأن، وهذه البرامج نعتمد على شروط معينة أعلنت عنها الشركة التي قد تأسست في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 1945، ومن تلك الشروط المشار إليها كون العميل يبلغ من العمر اكثر من 18 عاما، وان يكون لديه هوية وطنية، أو رقم إقامة للمقيمين سارية المفعول في الحالتين.
عروض عبد اللطيف جميل 2022
تعتمد برامج تمويل السيارات عبد اللطيف جميل فيما يخص التأجير للسيارات على نوعين من الأنظمة التي تتيح للعميل الاختيار فيما بينهم:
- يتمثل الخيار الأول في التأجير التمويلي.
- كما يخضع الأخر إلى نظام المرابحة.
- يمكن حصول العميل على أي من السيارات وفقا لهذه النظم المعلنة عن طريق نظام التمويل المباشر الذي يخضع له الأفراد في نظام المرابحة.
- أو عن طريق التعامل مع أي من الشركاء المعتمدون للسيارات بمختلف الماركات.
عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط
إن تمويل السيارات عبد اللطيف جميل يتضمن عدد من السيارات بسعر الكاش، والتي تتميز بعدم دفع مصاريف إدارية، ومنها:
- سيارة Coolray Basic الذي يمنح العميل فترة سداد تصل الى 60 شهر، وبقيمة شهرية 1.206 ريال سعودي.
- وكذلك عرض Bainary Basic وما يعمل عليه من قسط شهري 1.85 ريال سعودي على مدار60 شهر.
- أما سيارة Saden Yatis 103 وما يوفره من قسط 874 ريال كل شهر بفترة سداد ستين شهر.
- بينما عرض Coolray Comfort ويمنح العرض للعميل قيمة شهرية 206 ريال في عدد 60 شهر.
عروض تويوتا 2022 تقسيط
كما تقدم برامج تمويل السيارات عبد اللطيف جميل أيضا عدد من عروض سيارات تويوتا يكون منها:
- عرض تويوتا هايلوكس دي الاكس الذي يتم من خلاله، تقسيط السيارة على مدة 60 شهر بواقع دفع مبلغ 1636 ريال سعودي كل شهر.
- وأيضا عرض تويوتا هايلوكس أل 2 الذي يكون على مدارستين شهر، ويعمل على دفع العميل قيمة 1779 ريال سعودي كل شهر.
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