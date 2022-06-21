خطوات شحن شدات ببجي مجانا عن طريق جوجل بلاي بسرعة خرافية 2022

شحن شدات لعبة ببجي موبايل، أكثر ما يتم البحث عنه من قبل مستخدمين لعبة ببجي موبايل من كل مكان حول العالم هو طريقة شحن شدات اللعبة بطريقة سهلة ومباشرة، حيث أنه لكي يتم استخدام لعبة ببجي والاستمتاع بها يجب أن يتم استهلاك شدات اللعبة المتاحة وإعادة شحنها مرة أخرى، وبسبب كثرة الطرق الموجودة حالياً والتي من خلالها يتم شحن الشدات يبحث الأشخاص عن أكثر الطرق المضمونة.

خطوات شحن شدات ببجي من خلال بطاقة جوجل بلاي

بسبب الإصدارات الجديدة للعبة يتم البحث عن طرق مختلفة وجديدة يمكن من بشكل مباشر، خلالها الحصول على شدات ببجي واستخدامها بشكل مباشر، ومؤخراً تم التوصل إلى طريقة شحن شدات اللعبة من خلال بطاقة جوجل بلاي، حيث أنه من الممكن أن يتم الحصول على الشدات من خلال متجر جوجل بلاي ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم بتغيير طريقة استقبال اللعبة للشدات، ويتم ذلك من خلال الدخول على الإعدادات الخاصة باللعبة واختيار طريقة شحن الشدات ثم يقوم المستخدم باختيار خاصية الشحن من خلال بطاقة جوجل بلاي.

يجب أن يتم كتابة الشدات التي يرغب المستخدم في إعادة شحنها من متجر جوجل بلاي.

يقوم المستخدم في هذه الخطوة بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي وتغيير الحساب إلى حساب أمريكي، سيتم نقل الشدات إلى حساب المستخدم في جوجل بلاي، سيتم استخدام هذه النقاط في الحصول على الشدات ونقلها إلى حساب اللاعب في ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي موبايل

يوجد الكثير من الطرق المختلفة التي من خلالها يمكن الحصول على شدات لعبة ببجي موبايل، ولكن بالنسبة للبعض تعتبر عملية الشحن مكلفة لذلك يتم البحث عن طرق أخرى مجانية مثل الشحن عبر المواقع الإلكترونية التي تمنح اللاعب نقاط مجانية في مقابل القيام ببعض المهام المطلوبة.

تتمثل المهام التي تطلبها هذه المواقع في مشاهدة بعض الإعلانات الخاصة بالتطبيقات وأيضاً إجراء بعض الاستبيانات الخاصة بهذه التطبيقات، وفي المقابل تقوم بمنح المستخدم مجموعة من النقاط الإضافية التي يتم استخدامها في شراء شدات لعبة ببجي موبايل وتحويلها إلى حساب المستخدم من خلال الاي دي الخاص به.