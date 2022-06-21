خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022 باستخدام بطاقة جوجل بلاي

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عمر شويل - جدة شحن شدات لعبة ببجي موبايل، لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب الإلكترونية المعروفة على مستوى العالم، حيث تعرف هذه اللعبة بخصائصها المميزة والتي كانت سبب في انتشار هذه اللعبة في وقت قصير، كما تهتم الشركة المالكة للعبة بالتعديل على خصائص اللعبة وإصدار نسخة جديدة تحتوي على التعديلات والإضافات كل فترة، كما أن لعبة ببجي موبايل مجانية من الممكن أن يتم تحميلها على الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل باستخدام بطاقة جوجل بلاي

دائماً ما نجد مستخدمين لعبة ببجي موبايل يبحثون عن طريقة جديدة ومختلفة يمكن من خلالها الحصول على شدات لعبة ببجي موبايل مع مراعاة أن تكون غير مكلفة، وسنقوم الآن بشرح خطوات بسيطة يمكن من خلالها شحن الشدات باستخدام بطاقة جوجل بلاي، وهذه الخطوات تتمثل في:

يقوم المستخدم بفتح لعبة ببجي موبايل وتسجيل الدخول باستخدام الاي دي الخاص به.

يقوم المستخدم بالضغط على خاصية شحن شدات اللعبة ثم يتم كتابة عدد الشدات التي يرغب في الحصول عليها.

في هذه الخطوة سيتم عرض طرق شحن مختلفة يقوم المستخدم باختيار خاصية الشحن عبر الدفع بجوجل بلاي.

ثم يتم التوجه إلى جوجل بلاي وتحويل الحساب إلى حساب أمريكي وبعدها يتم تنزيل عدد الشدات المرغوب بها على هذا الحساب، وبعد اكتمال عملية التنزيل يتم كتابة الاي دي الخاص باللاعب لكي يتم نقل الشدات لحساب اللاعب مباشرةً.

شحن شدات ببجي

يتم استخدام لعبة ببجي موبايل من قبل فئات مختلفة من الأشخاص ومنهم طلاب وبالتالي فهم غير قادرين على تحمل تكلفة شحن شدات اللعبة كل فترة، لذلك فيتم البحث عن طرق أخرى مجانية مناسبة ومضمونة، حيث انتشر عدد كبير من المواقع الإلكترونية في الوقت الحالي التي تدعي أنها تقدم هذه الخدمة المجانية ولكنها تقوم باختراق بيانات المستخدمين لذلك يجب الحذر.

من الممكن أن يتم الحصول على شدات ببجي بشكل مجاني من خلال الدخول على بعض المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة شحن الشدات مجاني مقابل القيام ببعض المهام لهذه المواقع، وهذه المهام بسيطة تتمثل في مشاهدة بعض الإعلانات الخاصة بالتطبيقات الجديدة أو القيام ببعض الاستبيانات وإدخال معلومات عن تطبيقات جديدة.