سعر هيونداي سنتافي 2023 بأسعار تبدأ من 133,000 ريال تعتبر هذه السيارة من مركبات الكروس أوفر وهي من السيارات التي تتميز بسبع مقاعد مع وجود دفع أمامي أو رباعي على حسب فئة السيارة ويوجد فيها مكيف وفتحات في المقاعد الخلفية هذه السيارة تم إنتاجها في عام 2018 وتعتبر من السيارات الرياضية وتم تحديثها في عام 2021 وهذه السيارة تعتبر أكثر مبيعا في الولايات المتحدة وتم عمل تحديثات في فيس لفت في الموديل البنزين أو الهجين.

مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023

هذه السيارة تتميز بوجود مصابيح أمامية والتصميم يشبه حرف T كما تتميز هذه السيارة بوجود فتحة سقف وإطار من الكروم اللامع حول النوافذ الجانبية. تتميز أيضا بوجود حساسات أمامية للمساعدة في أماكن ولا يتواجد فيها مصابيح ضبابية ويوجد فيها مصابيح نهارية وليدا والإنارة عالية. يوجد فيها مصابيح ضبابية خلفية وحساسات خلفية واسطبات خلفية طويلة الحجم وجناح خلفي رياضي كما يتواجد فيها مصابيح خلفية هالوجين. المواصفات الداخلية للسيارة هيونداي هذه السيارة يمكن الدخول لها بواسطة المفتاح الذكي كما يوجد خلف المرايا الأمامية قاري للمسار كما يتميز في هذه السيارة مقاعد للسائق يمكن تعديل الوضعيات بشكل يدوي ومنافذ يو إس بي لها لشحن الهواتف ويوجد فيها ستائر جانبية. يتواجد فيها فتحات المكيف في السيارة حتى المقعد الثالث يمكن تشغيل المحرك عن بعد ويوجد فيها مرايا كهربائية قابلة للطي ويوجد فيها دركسيون عليه غطاء جلدي متعدد الاستخدامات مع تواجد كمبيوتر رحلات في التابلوه الأمامي حجم صغير. يوجد أيضا في هذه السيارة ناقل الحركة زر دائري لتحديد وضعية القيادة ويمكن تشغيل المحرك بضغطة والهاتف يمكن شحنه بواسطة اللاسلكي.

مواصفات محرك السيارة

هذه السيارة تتميز بوجود محرك 2.5 لتر بعدد 4 سلندر أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 180 مع تواجد ناقل الحلقة ذو ست سرعات أوتوماتيك ويعتبر هذا المحرك لأقل فئة من هذه السيارة ويمكن الانتقال إلى الدفعة الرباعي مع وجود محرك ذو ستة سلندر.

هذه السيارة تتميز بوجود وضعيات القيادة الذكية والمريحة مع إمكانية التحكم في السيارة على المنحدرات ويوجد فيها خاصية المساعدة في المتن والثبات الإلكتروني ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة لكل 14.1 كيلومتر لكل لتر بنزين أما بالنسبة للعدد السرعة القصوى تصل إلى 260 كيلو متر في الساعة.

سعر هيونداي سنتافي 2023

هذه السيارة يوجد منها العديد من الفئات المتنوعة والذي يطلق عليها اسم أو تعرف باسم سمارت بلس مع وجود الدفع الأمامي وسعرها يبدأ من 133,000 ريال حتى 133.400 ريال فأكثر وهذا الساعة يتضمن ضريبة القيمة المضافة.