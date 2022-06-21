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عمر شويل - جدة سعر سيارة هيونداي اكسنت 2023 وأهم المواصفات الداخلية والخارجية هذه السيارة من السيارات المميزة التي تم طرحها في الأسواق العربية وهي من المركبات السيدان وهي من السيارات التي تتميز بالهوية الرياضية ومواصفات مميزة من الداخل والخارج حيث تتميز هذه السيارة بوجود محرك مميز يصل ساعة إلى 1.4 لتر بعدد 4 سلندر أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 99 حصان كما يتواجد فيها ناقل حركة ذو ستة سرعات أوتوماتيك مع الدفعة الأمامي وقد تم إيقاف إنتاج المحرك اليدوي لهذه السيارة أما المحرك المتوسط يصل إلى 18.1 كيلو متر بنزين وهذا يعتبر تقيمها في الاستهلاك أما بالنسبة للسرعة القصوى تصل إلى 220 كيلو متر في الساعة كما يتواجد فيها هذه السيارة.

سيارة هيونداي اكسنت 2023

بالنسبة للمواصفات الخارجية السيارة تتميز بوجود مصابيح أمامية ليدا للفئات الأعلى وهالوجين للفئات الأقل مع وجود مرايا جانبية ومقابض الأبواب بنفس لون جسد السيارة.

يتواجد فيها شبك أمامي مطلي بالكروم عبارة عن تصميم مغزى رياضي مميز مع وجود فتحة التهوية السفلية من المصد الأمامي أما بالنسبة للإطارات تكون بمقاس 15 بوصة وجنط للفئات الأعلى. يوجد فيها أيضا حساسات مساعدة الركن مع إطار الكروم يحيط مصابيح الضباب في أسفل المصد الخلفي.

المواصفات الداخلية للسيارة هيونداي اكسنت

هذه السيارة يوجد فيها فتحات للمكيف في المقاعد الخلفية ومرايات كهربائية يمكن التحكم فيها من الداخل بكل سهولة يوجد للسيارة مفتاح.

تتميز بوجود الدركسيون بتصميم كلاسيكي مع أزرار للتحكم وداخلية الأبواب مغطاة بالقماش كما يوجد إمكانية التحكم في مستوى ضغط الهواء داخل الإطارات.

يوجد مكيف يدوي أربع سرعات للفئات الأقل ويوجد شاشة كبيرة صغيرة الحجم خلف الدركسيون كما يتواجد فيها حساسات مساعدة في الركن و المانعة للانغلاق والوسائد الهوائية للسائق، حيث تتميز هذه السيارة بوجود مكيف ومحرك ولكن من أكثر العيوب الموجودة في هذه هو المكيف وفي حالة وجود أي أضرار في قطع الغيار غير متوفرة داخل الأسواق بشكل كبير ولكن في حالة شراء السيارة داخل الأسواق لم تتسبب في حدوث أي مشاكل.

سعر سيارة هيونداي اكسنت 2023

يهتم كثير من عشاق السيارات بمعرفة أسعار هذه السيارة داخل الأسواق حيث يبدأ سعر هذه السيارة من 200 260,000 ريال في أكثر على حسب إمكانيات وفئة السيارة الموجودة فيه.