طريقة تحميل dream league soccer 2022 دريم ليج 22 تعليق عربي للموبيل

dream league soccer 2022 دريم ليج سوكر 22 التي تم الإعلان عنها في عام 2014 بواسطة شركة وان تاتش جيم للألعاب الإلكترونية ومنذ اليوم للعبة أهتمت الشركة من أتاحتها لجميع منصات تشغيل الألعاب منها بلاي ستيشن وأكس بوكس ونظام تشغيل ويندوز وأجهزة الموبيل بنظامي اندرويد وأي أو أس ولاقت اللعبة ترحيب كبير من جميع محبي العاب كرة القدم نظرا لاختلافها عن باقي العاب كرة القدم الأخري فيمكنك أختيار لاعب واحد للتحكم فيه داخل الفريق حتي لو كان حارس المرمي كما أنك المدير الفني للفريق والمدرب ومالك النادي وتستطيع أختيار أي اسم لفريقك بعد تكوينة ونتعرف الآن علي طريقة تحميل اللعبة لأجهزة الموبيل وأهم مميزات dream league soccer 2022 بعد التحديثات الأخيرة.

طريقة تحميل dream league soccer 2022 للموبيل

أولا الدخول إلي ذاكرة الهاتف وتأكد من وجود مساحة كافية لتحميل اللعبة حوالي 2 جيجا بايت.

بعد ذلك تقوم بالدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك فتفتح متجر جوجل بلاي لهواتف اندرويد ومتجر ابل ستور لهواتف ايفون.

ثم من صندوق البحث تقوم بكتابة الاسم المختصر للعبة Dls 22 والضغط علي بحث.

بعد ظهور اللعبة في نتائج البحث تقوم بالضغط علي زر تثبيت الموجود بجانب اللعبة لتبداء التحميل.

بعد تحميل اللعبة علي جهازك تقوم بفتح اللعبة وإدخال اسمك الشخصي والبريد الإلكتروني وأختيار أسم لفريقك.

طريقة لعب DLS 22

ذكرنا سابقا أن اللعبة تختلف عن باقي العاب كرة القدم التقليدية فبعد تحميل اللعبة بنجاح علي جهازك تقوم بفتح اللعبة وأختيار أسم لفريقك حسب رغبتك ثم تبداء في عملية تكوين الفريق من قائمة اللاعبين المتاحين وتقوم بتدريبهم عل مختلف مهارات كرة القدم وتبداء الدخول في البطولات من دوري القسم الثالث أو دوري الهواة وتبداء في تنفيذ خططتك من أجل الفوز والصعود بعد ذلك إلي الدوريات الأعلي حتي تستطيع الوصول إلي الدوري الممتاز وكلما زادت الأنتصارات تربح المزيد من الأموال داخل اللعبة تستطيع شراء لاعبين جدد لفريفك لتقوية الفريق حتي تستطيع الفوز بالدوري الممتاز والصعود إلي الدوريات العالمية لتستطيع بعد ذلك شراء العديد من اللاعبين الممزين مثل ميسي ورونالدو.