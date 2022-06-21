انت الان تتابع خبر مواصفات iPhone 14.. يأتي بشاشة ولا احلي ولا اجمل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الرائد القادم iPhone 14 تقديم أفضل أداء، وتكشف أحدث التسريبات أن الشركة الأمريكية الرائدة Apple ستستمر في طلب شاشات OLED لسلسلة هواتف iPhone 14 من نفس الشركات الثلاث التي زودت سلسلة iPhone 13 في 2019.، وهي: BOE و Samsung و LG Display.

وفقًا لما نشره Gizmochina، على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن BOE لن تقدم شاشات OLED لجهاز iPhone 14 Monster القادم من Apple، وهو الأحدث من Apple، فإن Samsung ستكون أكبر مورد لشاشات OLED وفقًا للتقرير. Apple هذا العام حيث ستوفر شاشات لسلسلة iPhone 14 الرائدة القادمة بجانب iPhone 13 في عام 2022.

ستوفر LG شاشات OLED لأجهزة iPhone 13 و iPhone 14 و iPhone 14 Pro Max، بينما ستوفر BOE شاشات OLED لأجهزة iPhone 13 و iPhone 14 لشركة Apple في عام 2022.

مواصفات الشاشة المرتقبة لهاتف iPhone 14

وذكر التقرير المنشور تفاصيل كثيرة عن سلسلة هواتف آيفون 14، حيث سيتم تجهيز هواتف آيفون 14 بلس بشاشات LTPS OLED، مما يشير إلى أن معدل تحديث آيفون 14 أعلى من الجيل السابق آيفون 13.

لكن معدل التحديث قد لا يتغير لأن السلسلتين 13 و 14 تعتمدان على تقنية LTPO. فيما يتعلق بالتصميم، ستظل هواتف iPhone 14 Plus تتمتع بدرجة عالية مثل سلسلة iPhone 13.

بينما سيضم كل من iPhone 14 Pro و 14 Pro Max شاشات LTPO OLED، والتي تشبه iPhone 13 Pro و 13 Pro Max، فإن الاختلاف الرئيسي هو التصميم، حيث ستستخدم Apple فتحتين على الشاشة ستحتويان على كاميرا السيلفي. ووحدة الوجه. المعرف على الشاشة، وليس النوتش.