جوجل يزيل تطبيقاً من متجر بلاي ويحذر المستخدمين: احذفوه قبل سرقة بياناتكم

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عمر شويل - جدة أزال محرك البحث جوجل تطبيقا جديدا من متجر بلاي قال إنه يحتوي على برامج ضارّة قادرة على سرقة بيانات اعتماد فيسبوك ومن بينها أسماء المستخدمين وكلمات السّر، فيما تبيّن أنّ التطبيق الذي حذّر منه جو هو PIP Pic Camera Photo Editor، الخاص بتحرير الصّور.

جوجل يزيل تطبيقا من متجر بلاي ويحذر المستخدمين

وبعد أن أزال جوجل تطبيقا وهو PIP Pic Camera Photo Editor من متجر بلاي حذر المستخدمين من الإبقاء عليه على أجهزتهم، مؤكدًا أنه قد يسمح للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتّصال.

وكان برنامج تحرير الصّور لا يزال مُتاحًا للتنزيل والتّثبيت، لكن جوجل حظرت الوصول إليه بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطره، كما طالب متخصصون بحذف التطبيق من الأجهزة فورا وتغيير كلمة سر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تطبيقات إلكترونية أثارت قلق المستخدمين

لقد اكتشف فريق Dr. Web، هذا التهديد الذي حذر منه محرك البحث جوجل، لكنه لم يكن التهديد الوحيد الذي تسبب في قلق المستخدمين، فوفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوي على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عُمر البّطارية وإجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف.

وهذه التطبيقات هي Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope وPIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight، فيما يجرى الآن إزالتها بواسطة جوجل، ومن المفيد قبل تحميل أي تطبيق على الهاتف، أن نتحقق من الشخص الذي طوره، كما لا بد من قراءة أكبر عددٍ مُمكن من المراجعات التي تمت عليه، لمزيد من الأمان.

كيفية حماية الهاتف من التطبيقات الضارة

ومن الممكن استخدام خدمة Google Play للحماية بهدف الحفاظ على أمان التطبيقات وخصوصية البيانات، إذ تفحص هذه الخاصية الجهاز بكل سهولة بحثًا عن أي سلوك ضار، وتُفعِّل هذه الخدمة ميزة تأكيد السلامة على التطبيقات قبل تنزيلها من متجر Google Play، وترسل تحذيرًا بشأن التطبيقات التي قد تتسبّب بضرر، وقد توقِف التطبيقات الضارة أو تزيلها من الهاتف، وقد تُعيد ضبط أذونات التطبيقات لحماية الخصوصية على إصدارات معيّنة من Android.

ويمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية: