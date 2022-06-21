مواصفاته في الجون .. مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس Apple iPhone 14 Pro Max ومميزاته

يتساءل الكثير من الأشخاص حول العالم عن موعد إصدار هاتف ايفون ١٤ برو ماكس iPhone 14 pro max وذلك بسبب المميزات الموجودة بها وهي من أفضل الهواتف الموجودة في العالم، وإن ايفون ١٤ برو ماكس له رواجا كبيرا لدى الأشخاص المحبين لهواتف شركة أبل وهناك الكثير من المواصفات الموجودة في ايفون ١٤ برو ماكس، ويمكننا التعرف على أحدث المواصفات في هاتف ايفون 14 برو ماكس من خلال موقعنا .. تابعونا.

مواصفات ايفون iPhone 14 pro max

هناك الكثير من التغييرات التي حدثت في هاتف ايفون ١٤ برو ماكس الجديد iPhone 14 pro max، وقامت شركة أبل بتغييرات في الهاتف وأيضا هناك تغيير بالسعر في هذا الإصدار، ومن مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس ما يأتي:

أن شاشة الهاتف 6,1 إنش وعرض الهاتف 78,1 ملم وطول الهاتف 160 ملم، ويأتي الهاتف بسمك 7,65 ملم.

يأتي الهاتف بوزن ٢٣٢ جرام.

تدعم شاشة الهاتف اللمس المتعدد وهي مصنوعة من زجاج السيراميك وهي من super retina.

تدعم الشاشة خاصية اتش دي وهي متواجدة في جميع اصدارات الهواتف السابقة، ولها ميزة اخري مثل dolby vision.

يتميز الهاتف بأنه مقاوم للغبار وللماء تحت عمق ٦ متر.

يوجد في الهاتف خاصية الدفع الإلكتروني.

تأتي البطارية بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة ونظام تشغيل iso 16.

يأتي الهاتف بالعديد من الألوان مثل اللون الذهبي والفضي والأسود.

كاميرا هاتف iPhone 14 “ايفون 14”

يأتي هاتف ايفون ١٤ برو ماكس iPhone 14 pro max بأربع كاميرات خلفية وتتمتع بالدقة العالية، حيث إن دقة الكاميرا الأولى تبلغ ٤٨ ميجا بكسل وهي تقوم بدعم التثبيت البصري، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة ١٦ ميجا بكسل وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة مرتفعة ويتم استخدامها للتصوير الواسع وتستعمل الكاميرا الرابعة لعمل العزل والبورتريه.

سعر ايفون 14 iPhone 14 pro max في الدول العربية