انت الان تتابع خبر مواصفات موبايل بوكو POCO X4 GT الجديد .. الحركات احلي من القديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكره موقع “gsmarena”،مواصفات موبايل شاومي الجديد و يأتي هاتف شاومي الجديد POCO X4 GT، بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

مواصفات شاومي بوكو POCO X4 GT

سيعمل هاتف شاومي الجديد Poco X4 GT، بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 8100 SoC، وبشحن سريع 67 واط، ومن المتوقع أن يكون طراز X4 GT هو البديل المعاد تسميته لهاتف العلامة التجارية ريدمي التابعة لشاومي Redmi Note 11T Pro الذي تم إطلاقه مقتصرا على السوق المحلية للشركة في الصين.

تم إطلاق Redmi Note 11T Pro أيضًا بمعالج نوع Dimensity 8100، من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، و على الرغم من وجود بعض الاختلافات مع طراز Note 11T Pro الذي يتميز بشاشة من نوع LCD بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

و من الواضح أن الهاتف الجديد القادم من شاومي Poco X4 GT ، يبدو أقرب إلى Note 11T Pro + ، لكن يكمن الاختلاف أنه يقدم دعم شحن سريع بقوة 120 واط.

سيظهر طراز X4 GT لأول مرة في وقت لاحق هذا الأسبوع.