نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث كونامي الجديد 2022..طريقة تحميل لعبة bes eFootball للكمبيوتر والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحميل لعبة بيس football، تعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي يعشقها الكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث تجد الكثير من اللاعبين يفضلون لعبة كرة القدم ويرغبون في الانضمام إلى أكبر الأندية والفرق المحلية والعالمية، لذلك ازداد تحميلها على كافة الأجهزة لاستمتاع بها في كافة الأوقات، نظراً لأنها مناسبة لكافة الفئات العمرية، فهي أفضل بكثير من الألعاب الإلكترونية الموجودة حالياً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحميل لعبة بيس football بكل سهولة ممكنة.

خطوات تحميل لعبة بيس football

أعلنت الشركة كونامي الصادرة لهذه اللعبة عن إصدار جديد للعبة بيس، حيث ظهر في الإصدار الجديد الكثير من اللاعبين العالمين لكي ينال إعجاب الجميع، لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحميل لعبة بيس football على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في شريط البحث الذي يظهر بالأعلى.

فتح صفحة اللعبة والضغط على زر التثبيت.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة.

قم بالضغط على فتح اللعبة.

تستطيع الاستمتاع بهذه اللعبة في أي وقت.

طريقة تحميل لعبة بيس Football على الكمبيوتر

الجدير بالذكر أن تلك اللعبة هي لعبة إثارة وتشويق وذلك من خلال الرسومات الموجودة داخل اللعبة، والألوان والإمكانيات الموجودة داخل اللعبة، يمكنك تحميل هذه اللعبة على الكمبيوتر بكل سهولة من خلال الآتي:

قم بتحميل اللعبة من خلال الموقع الرسمي للعبة.

ثم قم بفتح موقع اللعبة والضغط مرتين على كلمة setup.

اتبع كافة الخطوات التالية لتثبيت اللعبة.

ستظهر اللعبة بعد ذلك على سطح المكتب.

يجب الدخول على برنامج ميديا فاير ومن ثم قم بنسخ ملفات الكراك.

ضع هذه الملفات داخل اللعبة في المكان المخصص لها.

بذلك يمكنك الاستمتاع باللعبة والدخول عليها في أي وقت ممكن.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة تحميل لعبة بيس football، التي تعتبر من أكثر الألعاب كرة القدم شهرة، والتي قام بتحميلها الملايين من الأشخاص، ومن المعروف أن لعبة كرة القدم من الألعاب المميزة والتي ينجذب إليها الكثير، لذا شهدت تنزيلات كثيرة في الفترة الحالية.