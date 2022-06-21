كيف اغير اسمي في الفيس بوك بسهولة ومعاير انتقاء أسم المستخدم

يعد الفيس بوك إحدى التطبيقات الهامة التي أصبح لاغنى عنها أبدًا في وقتنا هذا، ويقوم البعض بتغيير إسمه كنوع من التغيير على فترات متباعدة، فنجد البعض يعلم كيفية التغيير والبعض الآخر لا يعلم، لذلك سوف نقوم من خلال المقال بعرض كيف اغير اسمي في الفيس بوك بكل سهولة من خلال المقال.

كيف اغير اسمي في الفيس بوك

إن تغيير اسم المستخدم أو الاسم الشخصي لك على تطبيق الفيس بوك ليس بأمر صعب ولكن البعض لم يعرف كيفية ذلك، لذلك إليكم الطريقة الأمثل لتغييره بسهولة فيما يلي:

في البداية لابد من التأكد من أن الاسم الذي سوف تقوم بتسجيله سيتم الموافقة عليه من قبل إدارة الفيس بوك.

بعد ذلك في الناحية اليسار في أعلى صفحة الفيس بوك سيظهر أمامك سهم اتجاهه إلى الأسفل.

قم بالدخول على كلمة الإعدادات.

بعد ذلك اضغط على كلمة عام.

ثم اضغط على الاختيار الخاص باسم المستخدم.

بعد ذلك قم بتدوين الاسم الذي قمت باختياره لصفحتك الشخصية.

ثم اضغط على كلمة حفظ التغيرات.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم السري الخاص بك، والذي لا يعرفه أي شخص آخر.

ثم اضغط مرة ثانية على حفظ التغيرات.

معايير إنتقاء اسم المستخدم

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من أجل كتابة اسم المستخدم تطبيق الفيس بوك بسهولة، وإليك أهم هذه الشروط فيما يلي:

لا تقم بكتابة الحروف الكبيرة في الاسم ولا حتى علامات الترقيم.

ايضاً لا تستخدم الحروف العشوائية.

علاوة على ذلك لا تستخدم الحروف المكتوبة بلغة غير اللغة العربية أو الإنجليزية حتى تستطيع تغيير الاسم بكل سهولة.

أيضا لا تكتب إسمًا به شتائم ولا كلمات غير لائقة بمعايير المجتمعات.

بالطبع الآن تتساءل عن المدة التي يمكنك تغيير اسمك بها عدة مرات، فلابد أن تعلم أنك لا يمكنك تغييرها إلا بعد مرور ستين يومًا على تغييرها في المرة التي تسبقها.

في نهاية الحديث عن كيف اغير اسمي في الفيس بوك فقد قدمنا لك طريقة تغييره بالتفصيل، كما قمنا بعرض المعايير التي يجب على مستخدم الفيس بوك مراعاتها من أجل تغيير اسم المستخدم، فعليك إتباع هذه المعايير حتى لايتم إغلاق حسابك.