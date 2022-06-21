نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تحميل بيس 22 الجديدة على الموبايل now efootball pes خطوات تنزيلها بالتعليق العربي خليل بلوشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح تحميل بيس 22 الجديدة عدد كبير من التحسينات والمميزات اللي تحملها اللعب في نسختها بيس 22 تتميز بشكل كبير وفارق حتى عن اصدار 21 الذي السابق له مباشرة، حيث قامت الشركة المطورة للعبة بإضافة عدة ترقيات تقنية مميزة على اللعبة بيس تجعل المستخدمين يشعرون بخوض مباراة، وقد أعلنت الشركة المنتجة للعبة أن في مطلع شهر يونيو الجاري أن الإصدار الجديد أصبح جاهز ومهيأ للنزول على هواتف الاندرويد، كما حذرت المستخدمين من أن اللعبة لا تعمل على الهواتف ذات الاصدارات القديمة أو الذاكرة الصغيرة، حيث يجب أن يكون الجهاز يعمل بنظام أندرويد 10 و2 راما على الأقل، وتحتاج لمعالجة قوى، وذلك حتى تستطيع من الاستمتاع باللعبة في نسختها الحديثة المدهشة، وسوف نوضح لجميع المستخدمين الجدد مميزات وعيوب اللعبة وكيفية تنزيل النسخة بيس 22 لهواتف الاندرويد.

مميزات بيس 22 موبايل efootball pes

يظهر واضحاً التحسن الغير مسبوق في شكل الملاعب وواقعيتها من حيث الدقة والألوان،كما تم إضافة التعليق العربي ،وذلك مع تزويد العديد من الفرق الجديدة في اللعبة بالإضافة إلى إمكانية تكوين فريق بنفسك أو ما يسمى بفريق الأحلام.

تم اضافة شخصيات جديدة للعبة تشبه الأساطيرمع جعل أوجه اللاعبين تبدو أكثر واقعية، وتحسين جرافيك اللعبة على أعلى مستوى خاصة بالمقارنة مع إصدار العام الماضي

عيوب لعبة بيس موبايل 22

على الرغم من مميزات اللعبة الا انها تحتوي على عدة عيوب بسيطة، قد لا تذكر بالنسبة للمستخدمين القدماء من للعبة، وتتلخص عيوب بيس 22 في عدم دعم اللغة العربية في اللعبة حتى الآن باستثناء إمكانية التعليق العربي فقط، كما أنه لم يتم حل مشكلة تثبيت اللعبة بالنسبة للهواتف فئة هواوي.

خطوات تنزيل لعبة بيس 22

تتميز النسخة الجديدة من اللعبة بسهولة تحميلها على الهواتف الاندرويد والايفون حتى يستطيع اللاعب متابعة اللعب في أى وقت، ولا تحتاج لإجراءات معقدة لتنزيلها من متجر الالعاب مجانا وذلك باتباع الخطوات الآتية:

التوجه الى جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد بالنسبة لايفون يتم فتح أبل ستور.

اكتب اسم اللعبة “AFootball 2022” وتأكد من تحديد الإصدار الجديد سوف يظهر اسم الإصدار الجديد

اضغط على خيار “تثبيت”، سوف يبدأ في التحميل التلقائي لها.