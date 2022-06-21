نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث لعبة جاتا اندرياس GTA San Andreas في 3 دقائق أقوى لعبة في 2022 العب مع صحابك الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة جاتا سان أندرياس من ألعاب الفيديو الشهيرة والقديمة التي ذاع صيتها من عشرات السنوات الماضية، ولها جيل قديم كامل من اللاعبين والمعجبين من الكبار والصغار فكانت تلعب على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن في القدم ومع تطور التكنولوجيا أصبحت اللعبة متاحة على أجهزة الهواتف الذكية المحمولة، وبمرور الوقت أصدرت الشركة المسئولة عن اللعبة كثير من الإصدارات الحديثة بمرور الوقت وآخر إصدار هو (جاتا سان أندرياس) الذي يكثر عليه البحث في الأيام الحالية.

إصدارات لعبة GTA San Andreas

الجدير بالذكر أن لعبة جاتا ليست لعبة حديثة ولكنها من الألعاب القديمة بل من أوائل الألعاب القتالية بشكل عام، فتم إصدارها للمرة الأولى في جيل التسعينيات وهذا الوقت كان بداية ظهور مثل هذه الألعاب وهذا جعلها من الألعاب المختلفة.

وتدور فكرة اللعبة عن بطل شرير يخوض كثير من المغامرات والمعارك حول سرقة الأموال من البنوك، وسرقة السيارات ويفر هارباً من أفراد الشرطة والمواطنين الآخرين، ويختبئ بالنوادي الليلة وكثير من المناطق والمباني المهجورة الأخرى.

ويسعى البطل طوال اللعب الهروب من الشرطة وألا يسقط في أيديهم حتى لا يتأخر في مستواه أو يخسر في اللعبة.

ونظراً لأن اللعبة تحتوي على مؤثرات صوت وصورة ومستويات كثيرة استطاعت أن تجذب كثير من اللاعبين وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ما زالت حتى الآن.

خطوات تنزيل GTA San Andreas

قد صرحت الشركة الأم المسئولة عن إنتاج لعبة جاتا بإضافتها تحديث جديد في اللعبة منذ وقت قصير، وسبب إضافة التحديثات في اللعبة لضمان جذب اللعبة انتباه اللاعبين، ويتم تنزيل أحدث إصدار في لعبة جاتا على الهاتف المحمول الشخصي بالخطوات التالية ولكن قبل كل شئ يجب وجود مساحة كبيرة في الهاتف المحمول لتتسع حجم لعبة جاتا، ويكون الهاتف متصل بشبكة الانترنت بشكل قوي: