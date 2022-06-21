“أندرويد أو IOS” طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال

نعرض لكم طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 والتي تعد أكثر الألعاب التي يتم تحميلها خلال تلك الأيام وذلك بعد أن صدرت بشكل رسمي على الجوال بمختلف أنظمة التشغيل، وذلك بعد ترقب كبير من قبل الكثير ممن محبي اللعبة والذين قاموا بلعبها على مدارس السنوات الماضية، حيث أعلنت شركة كونامي konami المطورة للعبة الشهيرة عن صدورها على جميع الأجهزة بعد أن كانت قد قررت تأجيل إطلاق النسخة الخاصة بالجوال، والاكتفاء باللعبة على الأجهزة الأخرى في شهر أبريل الماضي، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن أسباب ذلك التأجيل، وقد أعلنت الشركة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها بأن ذلك التأخير جاء بسبب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل من نسخة العام الماضي وذلك للحفاظ على الانتشار الكبير الذي حققته اللعبة على مدار سنوات طويلة.

لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال

وشهدت لعبة بيس إقبال كبير منذ اليوم الأول للإعلان عن إطلاقها بشكل رسمي على المتاجر الخاصة بالهواتف المختلفة، وذلك من قبل الملايين حول العالم من محبي لعبة 2022 pes والتي تم تغيير اسمها إلى eFootball منذ العام الماضي، وكان في شهر أبريل الماضي قد تم الإعلان عن أن اللعبة أصبحت متاحة من خلال أجهزة الكمبيوتر وplaystation وxBox فقط وهذا ما لم ينل إعجاب الكثيرين الذين ظلوا يترقبون الإعلان عن نسخة الجوال والتي تم إطلاقها ببداية شهر يونيو الجاري، ومنذ الساعات الأولى وشهدت نسب عالية من التحميل في مختلف دول العالم، وذلك للتعرف على المميزات الجديدة التي تم إضافتها مختلفة عن العام الماضي.

وقد أصبح من المعتاد في كل عام بذلك النجاح الكبير الذي دئما ما تحققه لعبة بيس فور صدورها سواء على الجوال أو باقي الأجهزة المختلفة، وأعلنت الشركة بأنها سوف تحافظ على تطوير اللعبة أكثر وأكثر خلال السنوات المقبلة لاستمرار ذلك النجاح.

طريقة تحميل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال

ويمكن الآن للجميع تحميل لعبة بيس 2022 pes على الجوال بشكل مجاني من خلال إتباع الطريقة التالية: